Costa considera “produtivas” reuniões com partidos antes da cimeira da coesão em Beja

O primeiro-ministro congratulou-se nesta sexta-feira com o resultado global dos encontros com as forças políticas portuguesas representadas no Parlamento Europeu, considerando que foram “reuniões produtivas” para preparar a cimeira dos países da coesão, no sábado, em Beja.

“Concluímos a ronda de audiências, iniciada ontem [quinta-feira], com os partidos políticos com representação no Parlamento Europeu. Foram reuniões produtivas para preparar a Cimeira dos Amigos da Coesão que terá lugar amanhã [sábado], em Beja, com 17 países e dois comissários europeus”, escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro recebeu em São Bento delegações do PSD, PS, Bloco de Esquerda, PCP e CDS-PP. Hoje, de manhã, teve o último encontro da ronda de audiência com o PAN.

Na quinta-feira, perante os jornalistas, a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, defendeu que na cimeira de sábado dos Amigos da Coesão o objectivo central de Portugal passará por estabelecer que “não haverá cortes nas políticas de coesão”.

“Nesta reunião de Beja, não estamos tanto a falar do montante global do orçamento da União Europeia, importa-nos mais dizer que não há cortes nas políticas de coesão dada a sua centralidade nos programas europeus”, afirmou Ana Paula Zacarias.

A cimeira em Portugal terá lugar numa altura em que se mantém o impasse em torno das negociações sobre o orçamento da UE para 2021-2027, sendo que o objectivo comum dos 27 é alcançar um acordo até ao final do primeiro semestre, de modo a garantir que não há um hiato na transição entre o quadro actual e o próximo - como sucedeu há sete anos -, o que teria consequências a nível de programação atempada dos fundos.

Além do anfitrião António Costa, está já confirmada a presença do Presidente de Chipre e de mais 11 primeiros-ministros, entre os quais o da Croácia, Andrej Plenkovi, país que detém agora a presidência da União Europeia.

Em Beja também vão estar os primeiros-ministros da República Checa, Eslováquia, Espanha, Eslovénia, Estónia, Grécia, Hungria, Malta, Polónia e Roménia.

Esta será a terceira cimeira dos países “Amigos da Coesão”, depois de Bratislava e de Praga, e esta reunião de Beja realizar-se-á a pouco mais de duas semanas da cimeira informal de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, prevista para dia 20 de Fevereiro e que foi convocada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.