Metade dos estudantes do ensino superior está em burnout académico

Exaustão, descrença, ineficácia. O chamado burnout aterrou entre os estudantes do ensino superior e com níveis “preocupantes”: metade dos alunos das universidades e politécnicos estão já nesta situação limite. É o que mostram os resultados de um estudo da autoria do professor do Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), João Marôco, que será apresentado nesta sexta-feira no Congresso Nacional de Psicologia da Saúde, que se realiza na Universidade da Beira Interior (UBI).

Continuar a ler