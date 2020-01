Um arquivo no Porto para remexer no trabalho de dez fotógrafos portugueses

Situada entre uma loja, um bar e uma galeria de arte, a The Cave Photography vai mostrar (e vender) trabalhos de dez fotógrafos. “Não é uma galeria”, salvaguarda Miguel Refresco, um dos responsáveis pelo, isso sim, arquivo e loja no piso -1 da Casa Vicent, na rua 31 de Janeiro, no Porto. A inauguração está marcada para sábado, a 1 de Fevereiro.

A comunidade de artistas portugueses por detrás do projecto — Bernardo Sousa Santos, Cecília de Fátima, Dinis Santos, Fátima Abreu Ferreira, José Bacelar, Paulo Pimenta (fotojornalista do PÚBLICO), Pedro Magalhães, Miguel Refresco, Rui Pinheiro, Violeta Moura — quer criar uma “maior proximidade” com a fotografia contemporânea. Literalmente: “queremos que seja possível mexer nas fotografias, o que muitas vezes não está associado ao conceito de galeria”.

Para conhecer, comprar ou alugar vão estar disponíveis fotografias destes autores, “em séries limitadas, autenticadas pelos artistas e impressor”, bem como postais assinados, provas fotográficas e imagens que já passaram por outras exposições. Ao longo do ano, o objectivo do colectivo é “desenvolver um programa educativo”, para que o arquivo e a loja funcionem também como “local de partilha”, diz ao P3 Miguel Refresco.