Ser Voluntário… na Fundação Liga

Área Geográfica: Lisboa

Tema: Inclusão

A Fundação Liga capacita pessoas em situação de vulnerabilidade, nomeadamente com deficiência, promovendo competências, autonomias e qualidade de vida, através da disponibilização de recursos nas áreas da habilitação e reabilitação, formação profissional e emprego, acessibilidade e das artes, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva e plural.

A Fundação Liga estrutura a sua actividade em seis sectores: Centro de Recursos para a Funcionalidade Humana, formação profissional e emprego, Clínica de Medicina, (re)habilitação e bem estar, Casa das Artes, acessibilidade e o Centro de Estudos Complexidade e Diversidade Humana.

Dentro destes sectores, destacamos a formação profissional e emprego e a Casa das Artes. O primeiro tem uma estrutura vocacionada para a qualificação profissional e inserção económico-social de jovens e adultos com dificuldades no acesso aos sistemas e medidas gerais de formação profissional, nomeadamente pessoas com deficiência e incapacidade.

A Casa das Artes promove oportunidades culturais e artísticas para estimular e desenvolver o potencial criativo de cada pessoa, em qualquer idade e em qualquer circunstância da sua funcionalidade física, psíquica, social ou cultural, no reforço da sua auto-estima e reconhecimento social.

Fundação Liga Site

Facebook

213 616 910

[email protected]

Qual o impacto da Fundação Liga?

No ano de 2018, a Fundação Liga abrangeu nos diversos programas e serviços 2248 clientes e totalizou 36.632 de atendimentos da Clínica de Medicina (Re)Habilitação e bem estar e programa vida autónoma.

A Fundação contou com a colaboração de 17 voluntários em diferentes projectos de voluntariado regular, que prestaram um total de 2148 horas de colaboração.

Como posso ajudar?

As necessidades de voluntariado na Fundação Liga são de natureza diversa, permitindo ao voluntário adequar as suas capacidades e interesses àquilo que a Fundação necessita. O voluntariado é visto como um complemento fundamental da intervenção da organização, sendo possível:

apoiar e complementar a acção desenvolvida pelos profissionais, contribuindo para o desenvolvimento, qualidade de vida e bem-estar dos clientes/significativos, por exemplo através dos ateliers da Casa das Artes;

apoiar iniciativas de promoção da Fundação Liga na comunidade, divulgação e angariação de recursos;

apoiar o desenvolvimento de actividades sócio-recreativas e culturais do Clube Sénior, uma resposta da Fundação Liga, de convívio e lazer dirigida a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos de idade, com autonomia física e psíquica.

O que precisam de mim?

A disponibilidade do voluntário é adaptada a cada situação e deve ser vista junto da instituição.