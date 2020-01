Ventura e Joacine

A democracia é um regime frágil, difícil de assegurar e tem custos, mas como se diz frequentemente é de todos o melhor regime. Quando na opinião publica não existe uma massa crítica informada e consciente, maior é a responsabilidade da comunicação social. O que estamos a assistir nas trocas de quase insultos entre políticos, como o deputado Ventura e a deputada Joacine, é fruto também da exagerada exposição mediática que a comunicação social lhes tem dado; não se trata de forma alguma de instituir a censura mas de haver proporcionalidade com a relevância dos actores - eles estão a receber aquilo que precisam que é “tempo de antena”. Num programa de rádio de hoje, impressionou o número de ouvintes que concordam com as posições racistas do Chega - mas da parte de Joacine também há racismo de sinal contrário. Ora dar demasiada publicidade a estes extremistas é ameaçar a democracia, porque eles não respeitam as regras democráticas e um pouco por todo o mundo e na própria Europa estamos a assistir a um renovar dos populismos e racismo mais ou menos encapotado. Proteger a democracia é cada vez mais um dever cívico.

<_o3a_p>​Fernando Santos Pessoa, Faro

Enriquecimentos duvidosos

Hoje, mais do que nunca, mediante as notícias vindas a público, está claro para os cidadãos que o acesso ao poder é potenciador de negócios menos claros que se traduzem em lamentáveis actos de corrupção, que desde há muitos anos, de uma forma camuflada, têm vindo a minar a sociedade portuguesa, através da esfera de influências, onde os poderosos procuram tirar partido das mesmas como se os autores de tais actos pudessem escapar impunes, ainda que para muitos a punição seja o peso da consciência.

Temo-nos habituado a conviver com a denúncia de casos que se sucedem, e que demonstram a capacidade de alguns cidadãos com a ganância de enriquecer com negócios obscuros, passando para a opinião pública a imagem de cidadãos empreendedores e exemplares, cujas acções de beneficiência que entretanto desenvolvem escondem a face do oportunismo daqueles que estão no poder ou com relações influentes no mesmo.

Pessoas que cumprem o dever de informar, os jornalistas tornam-se muitas vezes indesejáveis quando procuram trazer para a opinião pública verdades inconvenientes, onde se misturam negócios, política e justiça, como o caso Luanda Leaks, num emaranhado de interesses com influência negativa para as pessoas e instituições, e que colocam em evidência o mau funcionamento destas últimas, onde as pessoas independentemente de serem quem são, venham de onde vierem tenham ou não posições de relevo nas sociedades, terão de ser responsabilizadas pelos seus actos.

Américo Lourenço, Sines