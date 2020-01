Cenas de um divórcio

Hoje é o último dia do Reino Unido na União Europeia. Esta será sempre uma data de grande simbolismo político. Na vida prática de todos os dias, porém, as diferenças serão quase irrelevantes no imediato. Nos termos do acordo de saída, tudo fica igual até 31 de dezembro nas fronteiras, no acesso ao mercado único, e em praticamente todos os outros aspectos do direito europeu. Se até lá for concluído um acordo sobre as relações futuras entre o Reino Unido e a UE, o “Brexit” no mundo prático ocorrerá no 1.º de janeiro do ano que vem. Se não for concluído acordo, pode haver novo adiamento, que Boris Johnson já excluiu, ou pode o Reino Unido cair completamente fora do direito europeu no fim do ano. Parece-lhe que já ouviu isto? É porque ouviu. Os últimos três anos e meio foram passados a discutir uma saída com acordo ou sem acordo. O próximo meio ano vai ser passado com a mesma conversa. Mesmo aí, pouco muda.

