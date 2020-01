O “Brexit” chegou. Será que a UE aprendeu alguma coisa?

Ao fim de quase quatro anos de reviravoltas, o Reino Unido deixa hoje a União Europeia. No referendo de junho de 2016, a opção de sair da UE ganhou por uma margem de escassos 3 pontos percentuais à alternativa de ficar. A população do Reino Unido continua dividida. Uma sondagem da Panelbase de 11 de dezembro passado mostra que as intenções de voto num potencial segundo referendo eram de 50% no “remain” e 47% no “leave”, com 3% de indecisos. Mais dividido, é impossível.

