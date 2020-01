Republicanos travam chamada de testemunhas e carimbam absolvição de Trump

Como num mau filme de advogados e tribunais em que o final se torna evidente logo nos primeiros minutos, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viu confirmada a sua absolvição no julgamento em que é acusado de abuso de poder e obstrução do Congresso. Esta sexta-feira, na última votação no Senado que ainda podia manter o processo em aberto por mais alguns dias ou semanas, os senadores do Partido Republicano travaram a hipótese de serem ouvidas testemunhas (51-49) e selaram o resultado final, embora com um argumento diferente daquele que vinham defendendo até agora: afinal, ficou provado que o Presidente Trump quis prejudicar um dos seus adversários políticos no Partido Democrata com a ajuda de um Governo estrangeiro, mas isso não é razão para o afastar da Casa Branca.

A absolvição do Presidente norte-americano nunca esteve em dúvida porque seria preciso uma maioria de dois terços no Senado – ou 67 senadores em 100 – para garantir uma condenação. Com 53 senadores no lado do Partido Republicano, a maioria deles 100% fiéis a Trump, e apenas 47 no lado do Partido Democrata, nunca houve dúvidas sobre o resultado final.

Mas, até esta sexta-feira, ainda havia uma questão em aberto: entre os 53 senadores republicanos, haveria pelo menos quatro dispostos a juntarem-se aos democratas para que fosse possível intimar testemunhas, adiando assim a votação final sobre a culpa ou inocência do Presidente Trump?

Os olhos do Partido Democrata estavam postos no antigo conselheiro de Segurança Nacional norte-americano, John Bolton, que afirma, no manuscrito de um livro revelado esta semana pelo New York Times, que Trump lhe disse que congelou a ajuda militar à Ucrânia em troca de informações que prejudicariam Joe Biden, um dos favoritos a concorrer à Casa Branca pelo Partido Democrata em Novembro.

Ou seja, segundo Bolton, o Presidente norte-americano tentou mesmo interferir no resultado das próximas eleições, em Novembro, para reforçar as suas hipóteses de ser reeleito. Nos sonhos do Partido Democrata, pelo menos quatro senadores republicanos apoiariam a audição de Bolton, sob juramento, e o que ele viesse a revelar, nas próximas semanas, poderia convencer outros republicanos a condenarem o Presidente Trump.

"Inadequado”, mas não condenável

O Partido Democrata começou a acordar do sonho na noite de quinta-feira, quando um dos quatro republicanos que ainda estavam indecisos sobre a convocação de testemunhas, o senador Lamar Alexander, anunciou que ia votar contra. Mas as razões que avançou para a sua decisão acabaram por representar uma mudança no guião que estava escrito à partida.

“Não precisamos de mais provas de que o Presidente pediu à Ucrânia que investigasse Joe Biden e o seu filho, Hunter; ele disse isso na televisão, a 3 de Outubro de 2019, e numa conversa telefónica com o Presidente ucraniano, a 25 de Julho de 2019. Não precisamos de mais provas para concluirmos que o Presidente reteve ajuda dos Estados Unidos para, pelo menos em parte, pressionar a Ucrânia a investigar os Biden; a acusação da Câmara dos Representantes provou isso com aquilo a que chama ‘uma montanha de provas avassaladoras'”, disse Lamar Alexander, um senador de 79 anos que cumpre este ano o seu último mandato.

Mas, apesar de ter sido convencido pelo Partido Democrata, durante o julgamento, de que o Presidente Trump se comportou de forma “inadequada”, Alexander concluiu que devem ser os eleitores a dizerem se ele deve, ou não, continuar na Casa Branca.

“A Constituição não dá ao Senado o poder para remover um Presidente do seu cargo, e de o excluir do boletim de voto nas eleições deste ano, por comportamentos inadequados”, disse o senador republicano.

Cedo se percebeu que muitos outros senadores republicanos iam apoiar-se nos argumentos do influente e respeitado Lamar Alexander para explicar os seus votos. Marco Rubio, por exemplo, indicou que o receio de uma revolta dos apoiantes do Presidente Trump esteve presente nos seus pensamentos.

“Alguém duvida de que pelo menos metade do país ia considerar ilegítima a remoção dele – como algo equivalente a um golpe de Estado? É difícil imaginar um plano elaborado por Putin que pusesse mais em causa a confiança na nossa democracia do que uma condenação.”

O anúncio de Lamar Alexander foi determinante para antecipar o fim do julgamento – com o seu voto na coluna do “não” para chamar testemunhas, só restavam três republicanos indecisos, o que era pouco para as necessidades do Partido Democrata. Mesmo que os outros três votassem a favor, um resultado de 50-50 significava uma vitória para o Partido Republicano.

O voto n.º 51

Nas horas seguintes, ao longo desta sexta-feira, dois dos indecisos – Susan Collins e Mitt Romney – anunciaram que iam votar a favor da convocação de testemunhas.

Mas ao fim da tarde, pouco antes do início das quatro horas de debate que antecederam a votação, a senadora Lisa Murkowski anunciou que ia votar contra e pôs um ponto final no suspense.

Com 51 votos a favor e 49 contra, o Senado não vai chamar testemunhas e pode avançar para a última votação, sobre a condenação ou absolvição do Presidente Donald Trump.

Ao fim da noite, não era certo se o Senado ia avançar para essa votação ainda durante a madrugada de sábado, ou se o capítulo final do terceiro impeachment de um Presidente dos Estados Unidos em 231 anos de história ia ser adiado para hoje ou, em último caso, para a próxima quarta-feira, depois das eleições primárias no Iowa (segunda-feira) e do discurso sobre o Estado da União (na terça-feira).