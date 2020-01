Austrália declara estado de emergência na região de Camberra, capital do país

A Austrália declarou esta sexta-feira o estado de emergência no Território da Capital Australiana, que inclui Camberra, devido a um incêndio florestal que ameaça espalhar-se para o sul da cidade. A medida, com início imediato, estará em vigor pelo período de risco de incêndio em Camberra, capital da Austrália, disse à imprensa o ministro-chefe do território, Andrew Barr.

Os incêndios “podem ficar fora de controlo”, pelo que o estado de emergência “serve para as famílias se prepararem” face ao perigo, explicou o ministro, justificando a medida que não era activada há 17 anos em Camberra, onde vivem 400 mil pessoas.

O serviço meteorológico australiano previu para os próximos dias um aumento de temperatura e os termómetros podem chegar aos 40 graus e fortes rajadas de vento que podem potenciar os fogos.

A principal preocupação centra-se num foco de incêndio no Vale Orroral, a sul da capital australiana, que já destruiu 18 mil hectares, que as autoridades descrevem como “o pior das últimas décadas”. Mais de 80 incêndios florestais continuam activos nos estados australianos de Victoria e Nova Gales do Sul, os mais afectados pelas chamas.

Desde Setembro, os incêndios mataram 33 pessoas e destruíram 18 mil quilómetros quadrados que quase equivalem, em dimensão, à região Norte do nosso país.