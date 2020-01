Antes e depois: veja como será o centro de Lisboa sem carros

Chegar de carro próprio à Baixa vai ser muito complicado a partir do Verão e também estão previstas obras e outras intervenções em vários locais à volta do centro histórico com o objectivo de reduzir o número de carros, aumentar o espaço pedonal e facilitar a vida aos transportes públicos.

A nova Zona de Emissões Reduzidas Avenida Baixa Chiado (ZER ABC), que deverá estar plenamente em vigor em Agosto, estende-se do Rossio à Praça do Comércio e da Rua do Alecrim à Rua da Madalena. Nesta área apenas poderão circular os veículos autorizados – é obrigatório ter um dístico e que o automóvel cumpra a norma Euro 3 (posterior a 2000). No período diurno, entre as 6h30 e as 24h, haverá controlos de acesso e sanções para os incumpridores.

A câmara espera retirar 40 mil veículos da Baixa com a introdução destas medidas. Os controlos para automóveis vêm acompanhados de obras em várias artérias. A Rua Nova do Almada e a Rua Garrett vão passar a ser totalmente pedonais, a Rua da Prata e o Largo do Chiado também ficam sem carros e apenas com transportes públicos. Na Rua dos Fanqueiros e na Rua do Ouro vão ser criadas novas ciclovias através da eliminação de vias de trânsito automóvel. Estão ainda previstas intervenções de alargamento dos passeios na Rua da Misericórdia e no Largo do Calhariz.

Saiba mais e veja as imagens (de hoje e do futuro) feitas pela Câmara de Lisboa.

De novo o Largo do Chiado

Rua Garrett

Rua dos Fanqueiros

Rua do Ouro

Rua de São Pedro de Alcântara

Rua da Prata

Rua da Misericórdia

Largo do Chiado

Rua Nova do Almada

Largo do Calhariz

Largo das Belas Artes

Avenida da Liberdade