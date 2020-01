Câmara de Lisboa tira carros da Baixa e da Avenida da Liberdade

O trânsito na Baixa de Lisboa vai passar a estar limitado a veículos autorizados. Pelas contas da Câmara de Lisboa, que esta sexta-feira apresenta o plano, cerca de 40 mil automóveis deixarão de poder aceder à Baixa.

A futura Zona de Emissões Reduzidas Avenida Baixa Chiado (ZER ABC), que deverá entrar em vigor no Verão, vai incluir a pedonalização total de várias ruas e a criação de novas ciclovias entre o Marquês de Pombal e o Tejo.

A Rua Nova do Almada, a Rua Garrett, a Rua da Prata e o Largo do Chiado vão ser totalmente pedonais. Na Rua dos Fanqueiros e na Rua do Ouro haverá novas ciclovias, eliminando vias de trânsito automóvel. Estão ainda previstas intervenções na Rua da Misericórdia e no Largo do Calhariz.

Na Avenida da Liberdade vão ser repostos os sentidos de trânsito nas laterais e a faixa central será totalmente fechada ao trânsito entre os Restauradores e a Rua das Pretas.

Já na Avenida Almirante Reis prevê-se, para já, a criação de uma ciclovia bidireccional numa via hoje ocupada por trânsito automóvel.

Para chegar de carro à nova ZER será preciso pedir um dístico e haverá controlos de acesso no período diurno. Só os automóveis que cumpram a norma Euro 3 (posteriores a 2000) poderão obter dístico e aceder à Baixa. Os carros de residentes, motas e táxis estão excluídos desta obrigatoriedade. Já os TVDE só poderão chegar se os automóveis forem eléctricos.