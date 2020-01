Autocarros gratuitos para todos em Cascais alargados a Fevereiro e Março

Viajar de autocarro nas 31 carreiras que circulam dentro do concelho de Cascais vai continuar a ser gratuito para todos os cidadãos nos meses de Fevereiro e Março. Inicialmente, a câmara tinha anunciado que qualquer residente ou turista poderia circular, sem cartão, nos transportes públicos rodoviários do concelho em Janeiro, numa espécie de período de adaptação ao programa de Mobilidade Gratuita, mas que, a partir de Fevereiro, só os residentes, estudantes e trabalhadores poderiam usufruir da gratuitidade.

A câmara justifica esta decisão do alargamento do período de transição por mais dois meses com as “dificuldades técnicas motivadas pela extraordinária procura dos cidadãos” por este programa.

“As plataformas tecnológicas não estavam preparadas para receber esta afluência e não estavam a conseguir dar resposta”, explicou ao PÚBLICO o presidente da câmara, Carlos Carreiras, que notou ainda que este período de transição servirá para afinar a oferta de serviços e a inclusão de alguns percursos feitos por carreiras intermunicipais que operam dentro do concelho.

De acordo com dados da autarquia, até ao final do dia 30 de Janeiro foram feitos 15.101 registos e 7770 requisições para obtenção do passe. Segundo disse Carlos Carreiras, foram feitas, desde o início do ano, 409 mil viagens com passe e 252 mil com os bilhetes gratuitos. “No seu todo é um aumento substancial no número de passageiros a andar [de autocarro]”, notou o autarca, revelando ainda que o número de viagens gratuitas está “em linha” com aquilo que era a expectativa da autarquia.

Os residentes, estudantes e trabalhadores que quiserem viajar gratuitamente nos autocarros dentro do concelho, a partir de Abril, têm de requerer o cartão Viver Cascais. Tal pode ser feito através de um registo na plataforma MobiCascais onde é disponibilizado um formulário.

É este processo que tem gerado alguma demora no seguimento dos pedidos. Segundo explica a autarquia, “os meios técnicos para dar resposta a todos os pedidos” foram reforçados e foi aberta a possibilidade de o registo poder ser feito através do 800 203 186.

Feito o registo, o utilizador deverá receber dentro de alguns dias um email a confirmar a elegibilidade. Os residentes ficarão obrigados à apresentação de comprovativo de morada de dois em dois anos. Os estudantes deverão apresentar, anualmente, o comprovativo de matrícula, assim como os trabalhadores, que terão de entregar um documento da entidade empregadora. Para poder finalizar o processo, será ainda necessário uma fotografia e o pagamento de sete euros pelo cartão, que é válido por cinco anos.

Este cartão vai permitir que nele sejam carregados outros títulos válidos na Área Metropolitana de Lisboa. Pode ser combinado, por exemplo, com um passe Navegante Municipal Oeiras ou com um título da CP.

Tendo o cartão, será possível viajar gratuitamente nas 31 carreiras que circulam dentro do concelho: 400, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408 – busCas Alvide, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 419, 423, 427 – busCas Cascais, 461, 462, 464, 475, 488 – busCas Parede, 490, 1009 – busCas SDR, 1010 – busCas SDR Norte, 1012 – busCas Estoril, 1013 – busCas Cascais-Hospital, 1014 – busCas Malveira-Hospital, 1016 – busCas Carcavelos, 1017 – busCas Nova SBE, 1018 – busCas Escolar Malveira-Cascais.

No âmbito deste programa está também previsto o alargamento da gratuitidade ao sistema de mobilidade ligeira, bicicletas, bike sharing e trotinetes, mas não há ainda data para tal.

Em relação ao transporte ferroviário, Carlos Carreiras disse que continuam as negociações do município com a CP para que tem as viagens de comboio possam ser incluídas neste programa de mobilidade gratuita para residentes, estudantes e trabalhadores e que espera ter este assunto fechado até ao final de Março.