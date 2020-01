Galway não se esgota ao crepúsculo

Era um daqueles dias de um final de Julho de 1995, de um silêncio que me incomodava, que quase me fazia escutar pontapés de bebés nas barrigas de mães grávidas mal estas bebiam Guinness; fazia frio, em Julho desse ano; tive de comprar uma bonita camisola de lã das ilhas Aaran; foi em Galway que a comprei e gostei muito das duas, da camisola e da cidade, até ter de me separar da primeira e quase esquecer a segunda.

