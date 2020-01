Convento de Cristo, o “híbrido extraordinário” onde bate um coração templário

Álvaro ainda se lembra dos desenhos que fez nas primeiras vezes que visitou o Convento de Cristo, sentado pelos cantos, atento aos pormenores de um monumento construído ao longo de séculos, acrescentos sobre acrescentos, montra cronológica dos estilos que predominaram em cada época e das diferentes visões dos monarcas para o espaço e para o país, quais peças de lego. Estávamos na altura do PREC e, após cinco anos a viver no estrangeiro, Álvaro Barbosa tinha regressado a Portugal e aos estudos das Belas Artes. “Foi o meu professor de desenho, um grande escultor português, o mestre Lagoa Henriques, quem me disse: ‘Isto aqui está uma confusão. Tens lá em Tomar um sítio muito bonito para fazeres desenhos, vais para lá e depois vens mostrar-mos de vez em quando’.” Assim fez. “O meu primeiro contacto com o convento foi uma contemplação.”

