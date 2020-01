O Trash Traveler canta todos os dias sobre o lixo que apanha em Portugal

Garrafas, sacos, latas, cotonetes, pacotes de cigarros, copos descartáveis, despojos de pesca, palhinhas, tampas, guardanapos, beatas. Centenas e centenas de beatas. Há cinco meses que, praticamente todos os dias, Andreas Noe se mete a apanhar o lixo que os outros deixam pelo caminho. Na Costa da Caparica e nas ruas de Lisboa, da Alemanha a Portugal, ou na Costa Vicentina.

São quase 450kg de lixo recolhidos em mais de 140 dias que, no final de cada jornada, pesa numa balança portátil e aponta nas redes sociais. Os números não lhe interessam tanto quanto a mensagem que quer transmitir, de uma forma alegre e humorada, em pequenos vídeos onde encena uma canção com o lixo que recolheu naquele dia. Se tudo correr como planeado, é este sábado que estreia a música que cantou à Fugas naquele final de tarde junto às dunas da praia da Saúde, na Costa da Caparica.

Sentado na autocaravana, com o cavaquinho entre os braços e um sorriso, momentaneamente envergonhado, Andreas quer “pedir desculpa aos portugueses” se estiver a interpretar indevidamente uma das canções mais popularizadas por Amália Rodrigues. “É a minha primeira experiência com o fado.” Aos primeiros acordes, adivinha-se uma letra adaptada à temática com a ajuda de um amigo português. “É uma praia portuguesa, com certeza / Com certeza, é uma praia portuguesa / Eu limpo a praia portuguesa, com certeza / Com certeza, eu limpo a praia portuguesa / Há tanto plástico no mar, com certeza / E a portuguesa gosta de peixe à mesa / O peixe come plástico, com certeza / Com certeza, acabará na tua mesa”.

Natural de Constança, uma cidade alemã localizada na fronteira com a Suíça, Andreas Noe mudou-se para Portugal há cerca de dois anos e meio, depois de passar férias no país (“três vezes em zonas diferentes”). “Para mim, é um dos países mais bonitos da Europa.” A variedade paisagística e cultural torna-o “muito interessante e especial”. E Lisboa, para capital europeia, “tem o tamanho perfeito e a envolvente natural perfeita, com o oceano”.

Andreas, hoje com 31 anos, decidiu cumprir um sonho e vir de autocaravana para Portugal. “Adoptou” a Pinóquio depois de responder a um anúncio de venda e convencer os proprietários a emprestarem-na por uns anos; em troca, trata dos impostos e da manutenção – “um exemplo de como é possível alcançares o que queres mesmo sem dinheiro”. Depois de um ano a pagar “rendas altas” no centro de Lisboa, mudou-se definitivamente para a carrinha. “Foi bastante engraçado combinar o mundo empresarial com este estilo de vida mais livre.” De manhã, o fato engomado. Ao final da tarde, o fato de neopreno e a prancha de surf.

Cantar para alertar

A casa começou a mover-se entre a Costa da Caparica e a Fonte da Telha. A natureza fez-se sala de estar. E a sala de estar, reparava cada vez mais, tinha lixo por todo o lado, fosse qual fosse o cenário escolhido naquele dia. Primeiro criticava, tentava ignorar, à medida que traçava o caminho oposto, procurando viver com menos desperdício (já consegue tomar dois duches com os oito litros de água do chuveiro portátil que tem ao lado, aponta), menos plástico e embalagens (“é quando tentas fazê-lo que te apercebes como é realmente estranho o mundo em que vivemos, porque praticamente já não é possível sem que faças um grande esforço para isso”). Desde miúdo que é vegetariano (“aos quatro anos perguntava à minha mãe se aquilo era um animal no meu prato e se ela dissesse que sim já não queria comer”), no caminho do veganismo. Mas abria a porta da caravana e via sacos a esvoaçar pelas dunas, garrafas enterradas na areia, “tantos pedaços de plástico” a caminho das ondas. “Isto do plástico e da poluição começou a estar sempre na minha cabeça.”

Em Setembro do ano passado, Andreas despediu-se do emprego como consultor na área da biologia molecular. “O trabalho das 9h às 17h num escritório, em frente a um computador, não me preenchia neste momento.” Queria “fazer alguma coisa pelo ambiente”. Pegar na carrinha e viajar. Com um propósito. “Decidi combinar tudo o que amo e fazer alguma coisa a partir disso”: recolher lixo e fazer vídeos e músicas que alertassem para o problema da poluição de uma forma “divertida e positiva”. Nascia, assim, The Trash Traveler. Primeiro para se manter motivado, depois para sensibilizar os outros.

Acredita que Greta Thunberg e outros activistas mais aguerridos estão a “fazer um trabalho incrível” – “todos admiramos o que ela tem feito e o que aconteceu nos últimos dois anos”. “É uma abordagem diferente e estou impressionado, mas não é da minha personalidade.” Para Andreas, talvez se apanhem mais poluidores com uma boa gargalhada. “Sei rir-me de mim próprio e fico feliz que as pessoas se riam de mim. Estou a divertir-me muito a fazer estes vídeos ridículos sobre lixo porque acredito que se estiveres relaxado e feliz também vais estar mais aberto a receber a mensagem.” Apontar o dedo, muitas vezes, activa mecanismos de defesa que o tornam contraproducente. Mas talvez algo lá dentro mude enquanto se riem de um alemão a adaptar Uma Casa Portuguesa ou quando os convida a dançar por “menos lixo” ao som do acordeão.

Para o projecto, Andreas não precisa de muito mais que luvas para apanhar o lixo, um cavaquinho e o telemóvel com um pequeno tripé Nuno Ferreira Santos

Por vezes, começa a gravar ainda sem ter ideia “do que vai sair dali”. Entusiasma-o a criatividade do improviso e o desafio de publicar algo novo todos os dias. Com um cavaquinho, um acordeão, lixo, um telemóvel e um pequeno tripé, às vezes um drone, e os truques que vai aprendendo sobre edição de vídeo. Mas o cenário que encontra é, muitas vezes, aterrador. Um dia, recolheu “127 pedaços de microplástico” num metro quadrado de areia na Costa da Caparica. “À primeira vista parece que a praia está limpa, depois olhas com mais atenção e percebes que não. É muito chocante para mim porque não é só um metro quadrado nem toda a linha de costa, são também os oceanos, porque o plástico vem de lá.” Encontrou litros e litros de lixo a flutuar num lago num “lugar lindo e idílico” em Espanha ou no meio do mato, depois de conduzir mais de uma hora por estradas de terra “no meio do nada”. Por mais remoto que seja o sítio, acaba sempre por encontrar lixo suficiente para encher um saco.

Depois de Portugal, o mundo

Até há umas semanas, o plano estava traçado: “começar a viajar e recolher lixo”. O bichinho das viagens surgiu antes de entrar na faculdade, quando um amigo o desafiou a passar o Verão a trabalhar e a passear pela Austrália. Desde então, aproveita os estudos para viver noutros países e as férias para viajar longas temporadas (“uma semana é bom, mas não é suficiente para aprenderes sobre a cultura”). Austrália, Sudoeste Asiático, Suíça, Cambridge, África do Sul, Brasil, Portugal.

Foto Andreas decidiu despedir-se e "combinar tudo o que ama" para "fazer alguma coisa a partir disso" Nuno Ferreira Santos

Agora, a ideia era seguir pelo Sul de Espanha até Marrocos e, depois, quem sabe, continuar mundo fora. “Mas nos últimos meses viajava para Norte e voltava para Lisboa, conduzia em direcção ao Sul e dava por mim a regressar outra vez”, ri-se. Deixou-se enamorar pela região portuguesa, fez amigos, uma vida. E desde que o projecto ganhou maior visibilidade – ainda lhe custa crer que se transformou numa espécie de influencer –, surgem projectos, convites para colaborações, recolhas de lixo colectivas (já organizou uma de beatas em Lisboa: apanharam mais de 25 mil em dez horas), ideias e mais ideias. “Há tantas coisas que posso fazer neste momento, que estou um bocadinho confuso e a apontar cada possibilidade e aquilo que quero.”

Existe a hipótese de colaborar com uma start-up ambientalista sediada em Lisboa, fazer uma exposição com os vídeos já publicados, dar palestras sobre o tema nas escolas ou fazer consultoria em empresas sobre como reduzir o uso de plástico e combater o desperdício. Está a “gostar tanto” de alimentar o The Trash Traveler que vê o projecto “durar para sempre”. Mas a ambição cresceu: quer “criar um verdadeiro impacto”. Com um projecto grande ou muitas iniciativas pequenas.

Por agora, não pensa voltar à biologia molecular, mas isso não significa que o interesse pela área esmoreceu. Continua a ler artigos científicos, a acompanhar os últimos desenvolvimentos tecnológicos e descobertas. Talvez volte à investigação na área da hematologia ou da malária ou enverede pelo estudo da leucemia. “Só de estar a falar nisto já me sinto entusiasmado”, confessa. Acredita que um dia vai voltar ao laboratório, mas não sabe quando. Para já, sabe que quer ajudar a limpar o mundo. Uma canção de cada vez.

Resposta rápida Como vês a relação dos portugueses com as preocupações ambientais e a poluição?

Sinto que existe abertura, até culturalmente, para acolher novas ideias e mudar. Os últimos anos têm sido um marco e o facto de Lisboa ser Capital Verde Europeia este ano é uma grande oportunidade e há muitos movimentos sociais a acontecer nesse sentido. Há cada vez mais gente sensibilizada para o tema. Mas, tal como em todos os países, foi como se uma geração se tivesse esquecido de lidar com o excesso de plástico e de desperdício. Ainda há muito a fazer. Algum dos vídeos ou músicas que fizeste te marcou particularmente?

O da cara com as beatas. É um tópico muito importante para mim porque [as pontas de cigarro] são o principal poluente feito de plástico nos oceanos. A canção é sobre as beatas irem parar ao mar, serem comidas por um peixe e chegarem ao prato, enquanto o meu corpo vai ficando coberto de beatas de uma forma estranha e divertida. Do ponto de vista criativo, gostei muito de fazer [esse vídeo] e acho que foi uma forma impressionante de passar a mensagem. Como seria o cenário perfeito do projecto The Trash Traveler?

Conduzir até à próxima praia e não encontrar lixo nenhum. [Risos.] Um cenário mais realista seria ver as beatas banidas, de alguma forma. Ou que se encontrasse uma forma de fazer filtros não poluentes para os cigarros. Ou que as pessoas os colocassem sempre no caixote do lixo – isso já seria muito bom.