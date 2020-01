Há uma boa notícia que chega do Pico

O edifício onde funciona o gabinete técnico da cultura da vinha da ilha do Pico, situado no Lajido de Santa Luzia, no concelho de São Roque, possui nas traseiras uma vinha com cerca de três mil metros quadrados, no tradicional sistema de currais (quadrícula de muros de pedra solta), que está a ser tratada sem recurso a pesticidas. A ideia, segundo Paulino da Costa, que dirige o Parque Natural do Pico e também aquele gabinete, é tentar fazer um vinho branco com baixa pegada química para ser lançado em 2024. Nesse ano, celebra-se o vigésimo aniversário da classificação da vinha do Pico como Património Mundial da UNESCO.

