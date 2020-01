Sete ideias para sair esta semana

LISBOA

Marionetas de Burton

Museu da Marioneta

De 6 de Fevereiro a 19 de Abril

"Cada marioneta é uma obra de relojoaria”, sublinha Fernando Galrito, director artístico da Monstra, a propósito d'O Mundo Animado de Tim Burton. A exposição chega a Lisboa pelas suas mãos, no âmbito do 20.º aniversário do festival lisboeta de cinema de animação (marcado para 18 a 29 de Março). Em causa está um vislumbre dos “actores” e “bastidores” dos filmes Marte Ataca!, A Noiva Cadáver e Frankenweenie. Em comum, têm as mecânicas e minúcias da animação em stop motion. E, claro, o facto de ostentarem a marca do realizador norte-americano Tim Burton – ele que começou por trabalhar como animador para a Disney e acabou por se afirmar como um dos cineastas mais reconhecíveis de Hollywood. Além de marionetas, a exposição reúne desenhos originais, adereços, esboços, maquetas e outros objectos.

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h (inauguração a 5 de Fevereiro, às 18h).

Bilhetes a 5€

Foto Amendoeira em flor Pedro Cunha

CASTRO MARIM

Amendoeira da serra

Dias 1 e 2 de Fevereiro

Alta Mora

Há um espectáculo natural a acontecer na serra algarvia e um festival a celebrá-lo. Do verde e castanho habituais irrompem o rosa e o branco das flores das amendoeiras, num prenúncio de Primavera que anuncia também a vinda de um dos frutos mais importantes para a gastronomia e economia da região. O Festival das Amendoeiras em Flor não só dá a provar uma torta de amêndoa gigante (dia 1, às 14h) como organiza passeios pedestres para assistir de perto à transformação da paisagem serrana. À medida de várias idades e condições físicas, os percursos vão dos cinco quilómetros de extensão aos 25 exigidos pela Grande Travessia. Os caminhos do festival passam também por uma feira de produtos locais e artesanato, tasquinhas, uma Aldeia do Artesão, animação de rua, teatro, bailes, actuações de grupos musicais e folclóricos, jogos tradicionais e actividades para crianças.

Horário: das 9h às 20h.

Programa completo aqui.

Grátis, excepto passeios pedestres (8€ a 14€)

Reino da Diversão DR Reino da Diversão DR Reino da Diversão DR Reino da Diversão DR Fotogaleria DR

GUIMARÃES

Mais uma coroa…

De 1 de Fevereiro a 1 de Março

Pavilhão Multiusos de Guimarães

...mais uma voltinha. Não são fichas, mas coroas, que fazem mover a feira popular que se instala em Guimarães durante o próximo mês – ou não fosse este o Reino da Diversão. Há uma fartura de atracções para todas as idades: simuladores, montanha-russa, carrosséis, barquinhos infantis, elásticos radicais, carrinhos-de-choque (uma pista grande e outra mini), um circuito de corridas de carros, um Twister e um Astro Slide, sem esquecer a pista de gelo. De volta está também a Festa do Chocolate, a bem-sucedida feira inaugurada no ano passado, com “novidades e maior dimensão” prometidas pela organização. A dar sabor à diversão estão ainda um espaço de restauração e as obrigatórias farturas, pipocas e nuvens de algodão-doce a pontuar o recinto. O Reino da Diversão funciona de quinta a domingo, mas abrirá duas excepções para os foliões: segunda-feira, véspera de Carnaval, e terça-feira de Entrudo. Dica para tornar as coroas mais valiosas: à quinta-feira, a campanha Super Quinta nivela o custo das atracções para 1€/coroa.

Horário: sábado (e segunda, dia 24), das 14h às 24h; domingo (e terça, dia 25), das 11h às 21h; quinta, das 14h às 20h; sexta, das 15h às 24h.

Entrada livre (as “coroas” adquirem-se no interior)

Foto Ingredientes para uma açorda Enric Vives-Rubio

GRÂNDOLA

Vai aqui uma açorda (e sopa)

De 31 de Janeiro a 9 de Fevereiro

Sopas e açordas são as primeiras propostas deste ano nas Semanas Gastronómicas de Grândola, promovidas pela autarquia alentejana para dar “a conhecer e a saborear ao longo do ano os produtos mais característicos”. São 11 os restaurantes do concelho que se associam à iniciativa, com ementas especiais que tanto podem carregar na tradição como usar o arrojo como tempero. Incluem açordas de espinafres, bacalhau, tomate, berbigão ou coelho; e sopas de cação, acelgas, amêijoas, favas, do cozido, do mineiro ou de “entulho”.

Nos restaurantes A Coutada, A Taberna, Armazém Central, Café do Zuca, Café Triunfo, Cantinho do Futuro, Casa de Pasto, Espaço Garrett, Sabores da Praça, Taberna Justense e Taberna d'Vila

TABUAÇO

Imaginário transmontano

Museu do Imaginário Duriense

De 27 de Janeiro a 12 de Abril

No Museu do Imaginário Duriense está uma “metáfora da ruralidade” captada por João Pedro Marnoto num território que conhece bem (e para onde se mudou de malas e máquina fotográfica): Trás-os-Montes e Alto Douro. Apontou a objectiva às “gentes enraizadas na terra que lhe sustenta a fome e devotas na fé que lhes aponta aos céus”. E dedicou mais de uma década a retratá-las. Desse projecto nasceu um livro, um documentário (que andou a projectar por aldeias portuguesas em salas de cinema improvisadas) e uma colecção de imagens que encapsulam tradições, vivências e uma certa intuição de mudança. Essas imagens podem ser vistas na exposição Nove Meses de Inverno e Três de Inferno, descrita pelo fotógrafo portuense como “uma reflexão sobre a condição humana assente em três vértices: a relação com a terra, a fé e o progresso.”

Horário: segunda a sexta, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30; sábado, domingo e feriados, das 10h às 12h30 e das 14h às 17h.

Grátis

Foto Lisboa - Pelas Curvas da Cidade Olivier Perrin

LISBOA

Pelas curvas da cidade

De 6 de Dezembro a 21 de Fevereiro

Lisbon Gallery

Do Cais das Colunas às curvas do MAAT - Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, passando pelos barcos no Tejo, Lisboa mostra-se pelo ângulo de um fotógrafo francês que se encantou com “a luz característica e o emaranhado de edifícios antigos e modernos” de uma cidade “moldada pela relação entre o espaço natural (as colinas, o rio) e a arquitectura” – a cidade que escolheu para viver. Chama-se Olivier Perrin e pertencem-lhe as 40 imagens a preto e branco que podem ser vistas – e compradas – em Lisboa - Pelas Curvas da Cidade. É a primeira exposição da Lisbon Gallery desde que se fixou na Rua Dona Estefânia e, segundo a loja/galeria, “está a suscitar tanto interesse” que foi prolongada até 21 de Fevereiro.

Horário: segunda a sexta, das 9h30 às 18h30.

Grátis

HIVT DR Impermanence DR João Mortágua DR Orquestra Jazz de Matosinhos Peter Evans DR Coreto Porta-Jazz DR Fotogaleria DR

PORTO

Rivoli Porta-Jazz

De 7 a 9 de Fevereiro

Teatro Rivoli

O Coreto Porta-Jazz entra em modo Celebration. O pianista-compositor João Grilo encontra-se com o artista visual Miguel C.Tavares no projecto HVIT. A trompetista Susana Santos Silva lidera o quinteto Impermanence. Outro vulto desse instrumento, Peter Evans, junta-se à Orquestra Jazz de Matosinhos. A dupla de vibrafone-bateria Jim Hart & Alfred Vogel lança-se ao álbum Come Rain Come Shine. O saxofonista João Mortágua mostra-se Dentro da Janela. O trompetista Ricardo Formoso exibe Implosão ladeado por Seamus Blake (saxofone) e Albert Bover (piano). Estes são alguns dos muitos momentos alinhados pelo décimo festival Porta-Jazz. Normalmente, espalha-se por vários locais do Porto. Este ano, concentra-se numa só casa, o Rivoli, e ocupa seis dos seus espaços ao longo de três dias. À margem dos concertos, há lugar para um encontro de escolas de jazz, um baile lindy hop, masterclasses, oficinas e jam sessions.

Programa completo aqui.

Bilhetes a 7€ (excepto actividades no Café e no Foyer, com entrada livre)

Foto

EXTRA: Cinema

Mulherzinhas de Gerwig

Seis nomeações para os Óscares, um elenco de luxo, um romance intemporal de Louisa May Alcott. São as Mulherzinhas a regressarem ao grande ecrã, numa adaptação conduzida por Greta Gerwig, a realizadora de Lady Bird. Nos cinemas a partir de 30 de Janeiro.

