A açorda é rainha das semanas gastronómicas de Grândola

Sopas e açordas são as primeiras propostas deste ano nas Semanas Gastronómicas de Grândola, promovidas pela autarquia alentejana para dar “a conhecer e a saborear ao longo do ano os produtos mais característicos”.

São 11 os restaurantes do concelho que se associam à iniciativa, com ementas especiais que tanto podem carregar na tradição como usar o arrojo como tempero.

“Açorda de tomate com bacalhau e ovos, “Açorda de ovas com filete de peixe-galo”, “Sopa de “entulho” com carne e enchidos”, “Açorda de agrião com ovos e toucinho frito”, O “comer da Maria” (couvada com carne e enchidos), ou “Sopas com tomates, ovos e orégãos…e algum bacalhau” são alguns dos destaques do certame.

Mas, na verdade, há mais de “três dezenas de pratos típicos para saborear nos restaurantes.

As casas aderentes são A Coutada, A Taberna, Café do Zuca, Café Triunfo, Cantinho do Futuro, Casa de Pasto, novos Sabores da Lanterna, O Melidense, Sabores da Praça, Taberna d´Vila e a Taberna Justense.

A ementa completa da iniciativa, de 31 de Janeiro a 9 de Fevereiro, pode ser consultada no site da autarquia de Grândola.