Teixeira dos Santos defende que a sua reputação não fica manchada

O presidente do EuroBic, Fernando Teixeira dos Santos, considerou esta quinta-feira à noite, em entrevista à RTP, que a sua reputação não foi manchada por trabalhar num banco que tem como accionista Isabel dos Santos, na sequência do ‘Luanda Leaks’.

“A engenheira Isabel dos Santos foi elogiada, muito venerada [no passado], e por isso eu creio que estar num banco em que ela é accionista não tem necessariamente de manchar a reputação de quem aqui tem procurado fazer um bom trabalho”, defendeu Teixeira dos Santos, em entrevista à RTP.

O EuroBic, liderado pelo também antigo ministro das Finanças, tem como accionista Isabel dos Santos (com 42,5%) e já anunciou que cortou todas as relações comerciais com a empresária e que a sua participação no banco será vendida na sequência da divulgação do ‘Luanda Leaks’.

No entanto, Fernando Teixeira dos Santos admitiu que “certamente que não” voltaria a aceitar o convite para liderar o EuroBic, caso pudesse voltar atrás.

Teixeira dos Santos, igualmente professor universitário, afirmou que a presença de Isabel dos Santos na Sonangol não poderia colocar dúvidas ao EuroBic, mas, sim, “à própria Sonangol”, e garantiu que as operações de transferência de fundos de uma conta do banco para uma empresa no Dubai, alegadamente ligada a Isabel dos Santos, foram legais.

“As ordens que foram dadas são inteiramente legítimas, foram ordens dadas por pessoas legitimadas pela Sonangol para movimentar a conta, entre elas a engenheira Isabel dos Santos, mas várias pessoas estão identificadas”, declarou.

O presidente do EuroBic garantiu também que as ordens recebidas pelo banco para fazer as transferências “foram dadas antes de vir a público a notícia da exoneração da engenheira Isabel dos Santos” de presidente da Sonangol, em 15 de Novembro de 2017.

“A Sonangol nunca interpelou o banco, nunca nos questionou, nunca pôs em causa os movimentos que constam desse extracto que têm a ver com as referidas transferências”, revelou.

O antigo ministro das Finanças disse ainda que as operações “não têm de ser reportadas ao Banco de Portugal”, mas admitiu que, na sequência do ‘Luanda Leaks’, a reacção do banco foi “pedir, de imediato, uma auditoria” para esclarecer se a Matter Solutions, empresa sediada no Dubai que recebeu as transferências provenientes do EuroBic, estava relacionada com Isabel dos Santos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Esse é um elemento novo, inteiramente desconhecido que tinha algum tipo de ligação com Isabel dos Santos. Aliás, na altura foi-nos expressamente dito, quando as operações foram devidamente analisadas pelos nossos serviços de ‘compliance’ [conformidade], que a Matter não tinha qualquer ligação à engenheira Isabel dos Santos”, salientou Teixeira dos Santos.

O presidente do EuroBic acrescentou que já “há manifestações de interesse” e “contactos” do mercado para adquirir os 42,5% do banco actualmente detidos por empresas de Isabel dos Santos.

“Estamos todos empenhados em que rapidamente tenhamos uma solução para que se concretize efectivamente e formalmente aquilo que já é, de facto, o afastamento da engenheira Isabel dos Santos do banco”, adiantou. Questionado se “dorme bem quando se deita”, Teixeira dos Santos respondeu afirmativamente.