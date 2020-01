BE quer acabar com a isenção de IMT na compra para revenda de imóveis

O Bloco de Esquerda (BE) quer acabar com a atribuição automática da isenção de Imposto Municipal de Transações (IMT) na compra de imóveis para revenda. Os bloquistas consideram que a definição legal do que se considera o “normal e habitual” exercício da actividade de revenda é insuficiente para prevenir o aproveitamento deste benefício fiscal por entidades que visam apenas a realização de lucros pontuais, contribuindo assim para a subida especulativa dos preços do imobiliário.

Numa conferência de imprensa no Porto, onde o partido apresentou as 12 medidas propostas para a discussão do Orçamento do Estado para 2020 para ajudar a combater “a crise habitacional que se alastra ao país”, a deputada Maria Manuel Rola argumentou que a atribuição automática da isenção de IMT “dificulta a sua fiscalização e atribuição criteriosa”.

Assim, o Bloco de Esquerda propõe que o prazo a ter em consideração para determinação do exercício “normal e habitual” da actividade de revenda seja alargado de um para dois anos, que o histórico da actividade de revenda constante da certidão passada pelo serviço de finanças abranja três anos em vez de um ano, e, por fim, que a isenção passe a ser atribuída a requerimento dos interessados por reconhecimento prévio, por despacho do director-geral dos impostos.

As 12 medidas sobre habitação que quer ver no Orçamento do Estado (OE) para 2020 de forma “a responder à crise habitacional do país" estão distribuídas por três eixos: fomentar o parque de habitação pública, penalizar usos não habitacionais e especulativos do edificado habitacional, e criar programas específicos para acesso à habitação temporária.

“Sabemos que Lisboa e Porto são duas das cidades mais afectadas por esta questão, mas este problema tem-se dispersado como uma mancha de óleo. É urgente incluir medidas para responder à crise habitacional que temos. Existe um problema de oferta habitacional pública em Portugal e é urgente encontrar soluções”, disse Maria Manuel Rola.

Para fomentar o parque habitacional português, o Bloco defende o aumento do financiamento do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) até aos 150 milhões prometidos pelo Governo.

“Para reforçar o parque habitacional é necessário um orçamento bastante mais exigente e com mais dotação”, afirmou a deputada lembrando que o “PS se tinha comprometido com 126 milhões de euros para o 1.º Direito para 2019 e com 150 milhões de euros anuais para um programa que garantisse um parque habitacional público a rendas acessíveis”, verbas que o BE exige ver no OE2020.

“Neste OE apenas encontramos dotação para o 1.º Direito e para programas de anos anteriores, sendo necessário reforçar a dotação. Pelo menos os 150 milhões de euros de acrescento ao financiamento do IHRU [Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana] têm de estar no OE para iniciarmos o parque habitacional público com rendas condicionadas e acessíveis”, exigiu a deputada.

O BE também defende que a majoração do programa 1.º Direito deve aumentar para 60% e sugere a realização de relatórios anuais sobre a execução dos programas de habitação, nomeadamente sobre o estado do edificado nacional.

Outro dos tópicos que o BE assume ser até “um património” da sua política, conforme referiu Maria Manuel Rola, tem a ver com o desejo de ver eliminados os “vistos gold”, bem como o estatuto de benefício do Regime de Residentes Não Habituais. “São instrumentos que têm vindo a densificar e a intensificar a especulação imobiliária e regimes de uma brutal desigualdade para com as pessoas que vivem e trabalham no nosso país”, referiu a deputada.

Neste segundo eixo de políticas, somam-se, para além do já referido fim da atribuição automática da isenção do IMT, o agravamento de IRS e IRC para os hotéis e estabelecimentos de hospedagem e o BE quer ainda que a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) nos Centros Históricos esteja dependente do estado de conservação do edificado.

Maria Manuel Rola também sublinhou aspectos como “a autonomia estudantil e dos jovens” e “o direito a uma habitação digna”, vendo como “necessidade óbvia do país” a criação de programas para trabalhadores deslocados.

A deputada deu como exemplos os médicos, polícias, mas sobretudo os professores, lembrando que actualmente existem muitos casos “complicados” no Algarve, para exigir que as profissionais que prestam serviço público e são deslocados recebam “um apoio ao complemento de alojamento”, uma vez que, acrescentou, “os valores que eram praticados no passado estão ultrapassados”.

Assim, o BE quer ver a dotação para o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior (PNAES) duplicada, defende a isenção de Adicional ao Imposto Municipal sobre os Imóveis (AIMI) para repúblicas de estudantes, um reforço do valor do complemento de alojamento estudantil e a criação de um programa de compensação para professores deslocados.