Banco de Portugal fixa novos “travões” no crédito às famílias

O aumento acelerado de crédito ao consumo concedido pelos bancos aos particulares levam o Banco de Portugal (BdP) a tomar novas medidas para evitar problemas futuros para o sistema bancário e para os clientes. Assim, um ano e meio depois de ter avançado com a medida macroprudencial para o crédito, o supervisor acaba de decidir introduzir novos limites, como a redução do prazo máximo dos novas empréstimos de crédito pessoal, que passa de 10 para sete anos. a partir de 1 de Abril.

Esta redução, que não se aplica a créditos com a finalidade de educação, saúde e energias renováveis, e crédito automóvel, cuja maturidade máxima continuará a ser 10 anos, desde que estas finalidades sejam devidamente comprovadas, acontece porque o regulador concluiu que a medida macroprudencial não estava a ter a eficácia esperada.

Na avaliação feita pelo BdP à concessão de crédito nos últimos dois anos, concluiu que se “manutenção da tendência de aumento do prazo médio e do montante médio das novas operações de crédito ao consumo, em particular de crédito pessoal, pode constituir um risco acrescido para o sistema financeiro por implicar que os mutuários ficarão expostos a flutuações do ciclo económico por períodos mais longos”.

Foto Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, tem alertado para o aumento do crédito LUSA/MIGUEL A. LOPES

Esta conclusão surge depois de, em Maio de 2019, a entidade liderada por Carlos Costa ter concluído que os bancos estavam a cumprir “limites” e a considerar que não se justificava introduzir alterações à recomendação”.