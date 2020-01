Trincão no Barcelona com cláusula de 500 milhões de euros

O Barcelona e o Sp. Braga chegaram a acordo para a transferência de Francisco Trincão para a Catalunha, a troco de 31 milhões de euros. O extremo/avançado português torna-se, assim, na mais cara venda da história do clube minhoto, mas os números da cláusula de rescisão são ainda mais impressionantes: 500 milhões de euros.

Tem sido um ano de sonho para o jovem nascido em Viana do Castelo há 20 anos. A afirmação no “onze” inicial do Sp. Braga foi consumada com a chegada de Rúben Amorim ao comando técnico e a versatilidade do jogador tem também contribuído para “revolucionar” a forma de jogar dos minhotos.

Num plantel competitivo, Trincão tem comprovado o talento e as qualidades que já se lhe reconheciam nas selecções nacionais, nas quais tem tido presença assídua. E a campanha portuguesa no Campeonato da Europa de sub19, em 2018, que terminou com a conquista do troféu, foi só mais um exemplo do potencial de uma geração em que o atacante nortenho tem papel de destaque.

Com um novo treinador (Quique Setién) e sempre atento ao talento emergente, o Barcelona detectou em Francisco Trincão o perfil adequado a uma ideia de jogo que tem a posse de bola como força motriz para o domínio do rival. O acordo com o Sp. Braga prevê que o jogador continue em Portugal até ao final da época, podendo assim consolidar o seu crescimento, devendo apresentar-se em Camp Nou para o arranque dos trabalhos da temporada 2020-21.

Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020. — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020

O contrato assinado é válido até 2025 e confirma a ascensão galopante de um menino que começou a jogar pelos escalões de formação do Vianense e passou pelo FC Porto antes de se afirmar em Braga. A estreia pela equipa principal dos bracarenses aconteceu a 28 de Dezembro de 2018, diante do V. Setúbal, na Taça da Liga, tendo desde então Trincão feito 29 jogos, com três golos marcados. O atacante, de resto, destaca-se também pela criação e já juntou seis assistências ao currículo nesta época.

A capacidade de drible e de criar desequilíbrios no um para um, para além da polivalência (tanto pode partir das alas como actuar em zona central, como segundo avançado), fazem do esquerdino um dos activos mais seguros do futuro do futebol português. O Barcelona percebeu-o e transformou-o na mais cara transferência da história do Sp. Braga: os 31 milhões de euros que vão entrar nos cofres minhotos batem, por larga margem, os 17,5 milhões que o clube embolsou com a saída de Pedro Neto para a Lazio, em 2017.