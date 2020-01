Portugueses na Premier League: uma moda que voltou em força

Dezassete jogadores. A um dia do fecho da janela de Inverno do mercado de transferências, são estes os representantes portugueses na Premier League inglesa (fora os treinadores, que são dois). A transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United foi o último negócio a ser oficializado, pouco depois de ter sido também confirmada a ida de Daniel Podence do Olympiacos para o Wolverhampton, Antes disso, já o Benfica tinha emprestado Gedson Fernandes ao Tottenham de José Mourinho por época e meia. E assim vai crescendo o número de portugueses no mais rico e mediático campeonato de futebol do planeta, à base de internacionais que custam dezenas de milhões de euros. E quase metade está numa equipa. Mas já lá vamos.

Não sendo esta a época com mais jogadores portugueses na Premier League, está bem próximo disso (e, repetimos, ainda falta um dia para fechar o mercado). A época passada foi a que teve maior presença portuguesa (20 jogadores), um recorde que se deveu ao regresso à Premier League do Wolverhampton treinado por Nuno Espírito Santo – oito desses 20 jogavam nos “wolves”, que, com a contratação de Podence por 20 milhões de euros, volta a ter oito. A nacionalidade portuguesa é mesmo a mais representada no plantel às ordens do antigo técnico do FC Porto – ingleses são apenas seis.

Quase todos os jogadores portugueses na Premier League são internacionais, alguns deles históricos como Rui Patrício ou João Moutinho, outros são da nova vaga, como Bernardo Silva, Ricardo Pereira, André Gomes ou Bruno Fernandes, outros contam apenas com um par de internacionalizações, como Diogo Jota, Gedson ou Podence. Quanto a jovens promessas ainda à procura de um lugar ao sol são, por exemplo, Bruno Jordão, Pedro Neto, Diogo Dalot ou Domingos Quina.

A maior ou menor presença de jogadores portugueses no milionário campeonato inglês é de modas. Quando José Mourinho aterrou na Premier League, por exemplo, o seu Chelsea tinha seis dos 12 portugueses da Premier League em 2004-05 – três deles eram internacionais, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira e Tiago – e nas duas épocas seguintes ainda aterraram mais dois em Stamford Bridge, Hilário e Maniche. Já com Scolari, o Chelsea manteve em 2008-09 um numeroso contingente português, nada menos que seis – manteve Carvalho, Ferreira e Tiago, e acrescentou-lhes Bosingwa, Quaresma e Deco.

Ronaldo o mais famoso

Por todas as razões e mais algumas, Cristiano Ronaldo foi o jogador português com mais impacto na Premier League inglesa, mas não foi o primeiro a chegar, nem é aquele que tem mais jogos. Quem mais jogos fez no primeiro escalão foi Luís Boa-Morte, que entrou na Premier League em 1997 e saiu em 2011, representando quatro clubes diferentes ao longo de 14 temporadas – Arsenal, Southampton, Fulham e West Ham. Outro português bastante itinerante na Premier League (e não só) foi Abel Xavier, que, para além de ter jogado no Middlesbrough, vestiu a camisola de Liverpool e Everton.

Já o pioneiro dos pioneiros portugueses no futebol inglês de primeira foi alguém que acabou por nunca jogar um minuto que fosse pelo clube que o contratou. No Verão de 1995, Calita, jovem médio do Farense, embarcou para a aventura inglesa, rumo ao Coventry, que pagou ao clube algarvio 150 mil euros. Mas Calita, então com 22 anos, nunca chegou a jogar. “Faltou-me força mental. Era jovem e tive quebras”, contou numa entrevista ao Diário de Notícias em 2017. Nessa época, mas no mercado de Inverno, chegou a Inglaterra outro jogador português, que ainda fez alguns jogos e marcou um par de golos, Dani, emprestado pelo Sporting ao West Ham. Na segunda metade da década de 1990, os “hammers” ainda receberam mais dois internacionais portugueses, Paulo Futre e Paulo Alves.

Aumentar

Tal como Calita, houve outros jogadores portugueses que passaram pela Premier League sem deixar rasto, como os internacionais José Moreira, Eduardo ou Rony Lopes, que fizeram alguns jogos em outras competições, mas nunca no campeonato. No Sporting estão três nomes que tiveram pouco impacto no futebol inglês, a começar pelo treinador, Silas, que passou uma época discreta no Wolverhampton, Tiago Ilori e Rafael Camacho, que também não deixaram grande marca no Liverpool.

“Amor pelo United”

Foi chegar, fazer testes e assinar. Depois de ter aterrado em Manchester no dia anterior, Bruno Fernandes assinou o papel que o vincula ao United para as próximas cinco temporadas e meia (mais uma de opção), e falou da sua relação afectiva com os “red devils”. Tudo começou, admitiu o agora ex-capitão do Sporting, com outro português que foi ídolo em Old Trafford: Cristiano Ronaldo. “O meu amor pelo Manchester United começou quando via o Cristiano Ronaldo jogar e, desde então, fiquei adepto deste grande clube. Vir jogar para o United é incrível. Trabalhei no duro para chegar aqui e posso prometer aos adeptos que vou dar tudo por este emblema, para o ajudar a ter sucesso e a conquistar troféus”, afirmou Bruno Fernandes, citado numa nota publicada pelo United no seu site oficial.

De “8” no Sporting, Bruno Fernandes passa a ser o “18” do Manchester United, tornando-se no sexto português a chegar a Old Trafford depois de Ronaldo, Nani, Bebé, Diogo Dalot e Joel Pereira. Após a concretização do negócio que rendeu ao Sporting 55 milhões de euros (que podem chegar aos 80 milhões consoante metas individuais e colectivos), Bruno Fernandes poderá estrear-se já neste sábado, em Old Trafford, frente ao Wolverhampton.

Os 17 portugueses na Premier League

Wolverhampton – Rui Patrício, Ruben Vinagre, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence e Diogo Jota

Manchester City – João Cancelo e Bernardo Silva

Manchester United – Diogo Dalot e Bruno Fernandes

Tottenham – Gedson Fernandes

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Everton – André Gomes

Watford – Domingos Quina

Leicester City – Ricardo Pereira