Jogos com História: “Passei o jogo a ver as costas do Best”

Ele nem estava para jogar nesse dia. A partida, da quinta eliminatória da Taça da Liga, não era assim tão importante; o adversário do Manchester United, o Northampton, militava no quarto escalão do futebol inglês; e George Best acabara de cumprir uma paragem forçada de quatro semanas, por castigo. Mas ele jogou mesmo. E tinha algo para provar. “Durante o tempo em que estive suspenso, recebi cartas de tipos que diziam que a equipa jogava melhor sem mim.”

Continuar a ler