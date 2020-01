Cédric no Arsenal: “Um sonho tornado realidade”

Aos 28 anos, Cédric Soares vai ter um novo desafio na carreira. Nesta sexta-feira, o lateral direito português foi anunciado como reforço do Arsenal, emprestado pelo Southampton até final da temporada. “É um sonho tornado realidade”, resume o jogador.

Cédric chegou à Premier League em 2015 e afirmou-se de imediato no “onze” do Southampton. Em 2018-19, cumpriu uma experiência em Itália, num empréstimo ao Inter Milão que lhe “rendeu” apenas nove jogos, e regressou a casa para recuperar o lugar no clube inglês.

Do ponto de vista da classificação actual da Premier League, acaba até por ser um passo atrás, já que o Arsenal (10.º classificado) soma menos um ponto do que o Southampton, mas a história, o estatuto e o orçamento dos “gunners” traduzem-se numa subida dos níveis de exigência para o português.

“É um sentimento incrível, um sonho tornado realidade. O Arsenal é uma equipa de topo. São um clube muito bom, com adeptos fantásticos também”, assinalou Cédric, em declarações ao site do clube londrino, revelando que este não foi o primeiro contacto estabelecido entre as partes. “Estivemos próximos de um entendimento há uns anos. Não aconteceu nessa altura, mas graças a Deus que agora se tornou realidade”.

O internacional português deixou ainda um comentário sobre as expectativas em torno de Mikel Arteta, que já no decorrer desta temporada assumiu as funções de treinador principal. “Vejo uma equipa que quer assumir o jogo, uma equipa confortável com bola, e vejo que todos procuraram trabalhar arduamente para recuperar a bola após a perda. Fazem pressão alta e depois controlam o adversário e tentam marcar também”.