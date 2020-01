Benfica mantém ciclo de vitórias antes do clássico

A praticamente uma semana do clássico com o FC Porto, no Estádio do Dragão, o Benfica sofreu mas venceu o Belenenses SAD, no arranque da 19.ª jornada, por 3-2. Com este resultado, os “encarnados” aumentaram provisoriamente para 10 pontos a vantagem sobre o segundo classificado.

Vinícius inaugurou o marcador aos 31’, sete minutos antes de Adel Taarabt se estrear a marcar pelas “águias”, fazendo o 2-0, na sequência de um canto.

No segundo tempo, Ferro relançou o jogo com um autogolo após cruzamento da esquerda e Chiquinho voltou a deixar o Benfica com dois golos de vantagem, após assistência de Vinícius.

De grande penalidade, aos 87’, o Belenenses SAD reduziu, por Licá, e ainda causou calafrios na recta final a Vlachodimos, mas já não conseguiu evitar a derrota.