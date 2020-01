Bayer Leverkusen contrata Tapsoba ao V. Guimarães

O Bayer Leverkusen oficializou esta sexta-feira a contratação, com vínculo até Julho de 2025, do defesa-central Edmond Tapsoba, numa transferência garantida junto do V. Guimarães no último dia do mercado de transferências.

?? Bienvenue, Edmond!#Bayer04 hat Innenverteidiger Edmond Tapsoba verpflichtet. Der Nationalspieler aus Burkina Faso wechselt mit sofortiger Wirkung vom portugiesischen Erstligisten @VitoriaSC1922 unters Bayer-Kreuz.#Tapsoba2025 | #Werkself | #DeadlineDay pic.twitter.com/C0m7e1k80t — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 31, 2020

Cumpridos os exames médicos e os testes físicos, o burquinense de 20 anos foi apresentado pelo emblema alemão, que adquiriu o jogador por uma verba estimada em 18 milhões de euros, com objectivos que poderão elevar a fasquia até aos 25 milhões, números não confirmados pelo clube germânico. À cláusula de sete milhões de euros por objectivos, acresce a receita de 15% da eventual venda do jogador pelos alemães​.

Com passagem em Portugal também pelo Leixões, Tapsoba marcou oito golos em 32 jogos ao serviço do V. Guimarães, o que motivou diversas abordagens, tendo o Benfica sido apontado como um dos principais interessados na contratação do defesa natural do Burkina-Faso.