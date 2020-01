Benfica com o coração nas mãos e com três pontos no bolso

O bloco de notas de Bruno Lage estará certamente carregado de pormenores a corrigir, no que respeita ao posicionamento e à tomada de decisão dos jogadores, mas o dos adeptos do Benfica dividir-se-á em duas secções bem mais elementares: a das boas e a das más notícias a extrair do jogo com o Belenenses SAD. Da primeira, constam o triunfo, ainda que sofrido (3-2), a estreia de Taarabt e de Chiquinho a marcarem na Liga e o fosso provisório de 10 pontos face ao FC Porto; da segunda, a tremenda precipitação com bola, a dificuldade em construir sob pressão e os problemas em gerir a vantagem. Foi tudo isto que o jogo da 19.ª jornada, no Estádio da Luz, deixou à vista antes da deslocação ao Dragão, na próxima ronda.

A 16.ª vitória consecutiva do Benfica no campeonato foi construída com alguma angústia, especialmente graças a uma segunda parte em que uma potencial goleada pareceu transformar-se num potencial empate, reavivando os fantasmas da época passada. Em 2019-20, o Belenenses SAD esteve a perder por 2-0 na Luz e acabou por somar um ponto, na altura depois de um clássico no Estádio do Dragão. Desta vez, a ordem no calendário inverteu-se e o desfecho da partida também foi distinto, mas houve pontos de contacto q.b.

Adel Taarabt no lugar de Gabriel foi a alteração introduzida no “onze” do Benfica face ao jogo de Paços de Ferreira. E foi uma aposta ganha. O marroquino, um dos mais esclarecidos com bola em organização ofensiva, foi sempre o elemento mais lúcido no momento da definição, começando por colocar Cervi em boa posição para finalizar para depois, aos 38’, assinar o primeiro golo com a camisola das “águias”. Ao 31.º jogo, o médio criativo marcou mesmo, na sequência de um canto.

Antes, porém, já o campeão nacional se tinha colocado na frente, graças a um golo (o 12.º na Liga) a dois tempos de Carlos Vinícius: começou por atirar à trave de cabeça, ganhou o ressalto, rodou e rematou cruzado, perante a passividade de Chima.

O Belenenses SAD estava em dificuldades, mas os atributos que mostrara até então davam-lhe razões para alguma confiança. Em 5x4x1 a defenderem e em 3x4x3 a atacarem, os “azuis” já tinham assustado o adversário num livre directo de Varela (20’) e num remate de Licá interceptado no último instante (42’), mostrando uma forte reacção à perda e a coragem de pressionar alto.

Petit manteve o guião no segundo tempo. Em teoria, era o Benfica que poderia fazer uso da paciência e da necessidade de o adversário ter de provocar o desequilíbrio para reentrar na discussão do resultado, mas foi o Belenenses SAD que melhor usou essa arma. Circulando a bola à largura, à espera do momento certo para atacar a profundidade com as incursões de Licá e Varela, foi enervando o rival e construindo alguns lances promissores.

Nuno Coelho falhou por pouco a emenda após canto (57’), Cassierra e Show testaram Vlachodimos em duplicado no mesmo lance (63’) e o 2-1 chegou aos 70’, com Ferro a desviar a bola para a própria baliza perante a ameaça de Licá. O guarda-redes grego esbracejava e a intranquilidade, que estivera sempre à espreita, crescia.

Chiquinho já tinha sido lançado nessa altura, para o lugar de Pizzi, com a intenção de ocupar de forma mais racional o espaço existente à frente da tripla de centrais. E foi de uma combinação no corredor central com Vinícius (autor de uma assistência magistral) que nasceu o 3-1, com o avançado português, também ele, a estrear-se a marcar pelo Benfica na Liga (78’), depois de ter contornado André Moreira.

As contas pareciam encerradas, mas uma grande penalidade a favor do Belenenses SAD (o árbitro assinalou falta de Rafa sobre Varela, sem que as repetições do lance tenham sido conclusivas) permitiu a Licá reduzir novamente e deixar o adversário de coração nas mãos. Um estado de espírito bem patente no rol de (más) decisões individuais que se seguiram e que terão feito os adeptos reviverem o derby da época passada.

Com dificuldades, é certo, o Benfica aguentou o forcing final e chegou aos 54 pontos em 57 possíveis neste campeonato, atirando agora para o Estádio do Bonfim, e concretamente para os ombros do FC Porto, toda a pressão inerente a uma jornada que antecede, ainda que com Taça de Portugal pelo meio, um confronto directo.