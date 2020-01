O roman de Polanski

Viagem pelo mundo de Roman Polanski, aquele em que o túnuel está sempre ao fundo da luz, como alguém descreveu. O motivo para o reencontro com uma obra é a própria obra. Mas há um incentivo fenomenal: O Oficial e o Espião. Um filme histórico sobre o “caso Dreyfus”, torna-se thriller, filme de aventuras e comédia conjugal. A sabedoria do realizador, 86 anos, ocupa-se deste exílio do espectador perante a inversão de expectativas. Um filme empolgante à medida da fórmula que ele arranjou para o roman de si próprio e da sua vida: “I am a man of spectacle”.