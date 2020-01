Uma viagem pela luz e pelas sombras, momentos claustrofóbicos de uma obra: do huis clos ao ar livre da primeira longa ao pianista do filme em que Roman Polanski evocou a sua experiência no gueto. Um regresso a um cineasta, talvez um incentivo à redescoberta dos filmes. Sob o impulso do empolgante O Oficial e O Espião.