Um inventário de bens culturais para pôr Portugal a pensar sobre a colonização

Ainda que a proposta, como tudo indica, fique pelo caminho, e mesmo sem o apoio do Livre, partido pelo qual foi eleita, Joacine Katar Moreira não deixará de tentar promover um debate alargado sobre a colonização e os seus efeitos na sociedade portuguesa de hoje, nem de trabalhar para que se inventarie o património dos antigos territórios ultramarinos existente nas colecções nacionais. O que pretende, afinal, a deputada com este documento que foi rejeitado de forma extremada por uns e ignorado ou acolhido com timidez por outros? Como se faz, na prática, a “descolonização da cultura e do conhecimento”?

