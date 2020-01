O caso Dreyfus, manual de operações

No início, a encenação marcial: grita-se o castigo, quebra-se a espada, arrancam-se os galões da farda. O aparato militar e o ritual de Estado, a turba aos gritos, mantida à distância, tudo contribui para converter aquele momento numa esmagadora cerimónia degradante, termo cunhado pela corrente criminológica do labelling approach, que na década de 60 estudou o papel dos rótulos e das etiquetas na construção social do crime e na estigmatização dos criminosos.

