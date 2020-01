Facebook diminui lucros em 16% para 18.485 milhões de dólares em 2019

O Facebook anunciou esta quarta-feira que fechou o ano de 2019 com lucros de 18.485 milhões de dólares (cerca de 16.795 milhões de euros), uma descida de 16% face a 2018.

Em termos de receitas, a empresa que gere a rede social mais usada do mundo atingiu os 69.655 milhões de dólares (cerca de 63.278 milhões de euros) em 2019, um aumento de 27% face aos 55.013 milhões de dólares (cerca de 49.976 milhões de euros) facturados no final de 2018. Mas os resultados finais em termos de lucro foram impactados pelas multas que a empresa liderada por Mark Zuckerberg teve de enfrentar ao longo do ano, bem como pelo aumento das provisões fiscais.

Em termos do último trimestre de 2019, o Facebook (que, para além da rede social homónima, é dono do Instagram e do WhatsApp) subiu os lucros em 7% para os 7349 milhões de dólares (cerca de 6675 milhões de euros), depois de 6882 milhões de dólares (cerca de 6251 milhões de euros) nos últimos três meses de 2018.

Falando sobre o último trimestre, Mark Zuckerberg, citado no comunicado da empresa, assinalou que o Facebook teve “um bom trimestre e um final de ano forte, à medida que a nossa comunidade e negócio continuam a crescer”.

Em termos de utilizadores diários activos, o aumento registado em 2019 foi de 9%, atingindo os 1660 milhões, ao passo que os utilizadores mensais cresceram até aos 2500 milhões.

A reacção de Wall Street à divulgação dos resultados não foi positiva, com o Facebook a perder 6,66% para os 208,4 dólares por título nas operações electrónicas posteriores ao fecho da sessão bolsista.