Evento mundial de criação de videojogos realiza-se este fim-de-semana em Oliveira do Hospital

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital acolhe, de sexta-feira a domingo, uma das etapas da Global Game Jam, o maior evento mundial de criação de videojogos, foi hoje anunciado.

A Global Game Jam, que este ano cumpre a 12.ª edição, é um evento onde, em simultâneo e em vários espaços do mundo, são criados videojogos no prazo limite de dois dias. A iniciativa é aberta a qualquer tipo de desenvolvedor, estudante, pesquisador ou entusiasta, que tenha conhecimento em desenvolvimento de jogos. Tem início ao mesmo tempo em diversos países (17h em Portugal) e visa “promover o design e educação de jogos e estimular a colaboração entre a comunidade gaming”. Em 2019, reuniu mais de 47 mil participantes de 113 países, o que resultou na criação de 9.010 jogos num fim-de-semana.

“São 48 horas de um desafio intelectual, com base num tema comum, no qual os estudantes se empenham na criação de um projecto”, refere António Paulino, docente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, que integra o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC). Numa nota divulgada hoje pelo IPC, António Paulino frisa que Global Game Jam é uma “oportunidade” para os participantes “desenvolverem as suas capacidades criativas e técnicas, ao nível do design de videojogos”.

Em Portugal, a Global Game Jam vai decorrer em simultâneo em 13 locais diferentes.