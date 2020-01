Rui Pinto volta ao Twitter: “Há ainda muita coisa que os portugueses merecem saber”

Rui Pinto acusou esta quinta-feira, no Twitter, a Justiça portuguesa de querer silenciar escândalos como o Luanda Leaks. E avisa que “há ainda muita coisa que os portugueses merecem saber”.

“Acho que os cidadãos portugueses já perceberam que a minha prolongada e desproporcional prisão preventiva tem como objectivo primordial silenciar as minhas denúncias e manter escândalos como o Luanda Leaks fechados a sete chaves”, afirma o hacker, que está detido, numa mensagem publicada às 5h41 desta quinta-feira.

“Se dependesse da Polícia Judiciária e do Ministério Público português, estas informações nunca viriam a público, nem as autoridades angolanas alguma vez seriam informadas da existência destes dados”.

O hacker português conclui com um aviso: “Vistos Gold, ESCOM e BES Angola - há ainda muita coisa que os portugueses merecem saber”.

Rui Pinto, que está preso desde 22 de Março de 2019, assumiu recentemente ser o denunciante do Luanda Leaks. No final de 2018, o português entregou à Plataforma de Protecção de Denunciantes na África (PPLAAF) um disco rígido contendo todos os dados relacionados com as recentes revelações sobre a fortuna de Isabel dos Santos, família e todas as pessoas que podem estar envolvidos em operações fraudulentas cometidas à custa do Estado angolano e, eventualmente, de outros países estrangeiros.

O hacker foi também o denunciante do Football Leaks e é por este caso que está detido, acusado de 90 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão.