Pai confessa que abusou sexualmente das duas filhas e juiz manda-o para casa

Detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abusar sexualmente das duas filhas, um homem de 60 anos, residente nos Açores, foi libertado esta quarta-feira pelo juiz de instrução, sem ter ficado proibido de contactar as menores. O suspeito regressou à morada de família, não havendo a certeza se as filhas se mantêm ou não na casa. Isto porque a mãe das meninas, que na altura dos abusos tinham 12 e 13 anos, terá ficado chocada com as imputações feitas ao marido e prometido que ia sair de casa.

