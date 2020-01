Governo está a estudar a possibilidade de pôr portugueses retirados da China em quarentena

Os cerca de 15 portugueses que vão ser retirados da China vão ser rastreados no aeroporto antes da viagem e novamente no aeroporto quando chegarem a Portugal. Um regresso que ainda não tem data precisa, mas que deverá ser em breve. Um responsável do Governo adiantou esta quarta-feira ao PÚBLICO que os portugueses virão no segundo voo disponibilizado pelo Mecanismo Europeu de Protecção Civil.

“Cada um destes cidadãos terá uma consulta com a autoridade [de saúde] à chegada, que terá integrado um médico, que aplicará um inquérito epidemiológico e sobre a história clínica recente, de forma a garantir que qualquer suspeita é logo identificada e encaminhada adequadamente”, disse, esta quinta-feira, a ministra da Saúde à margem da apresentação do plano criado para prevenir a violência contra profissionais de saúde. O rastreio passa também por uma avaliação física que incluirá a medição da temperatura.

Marta Temido especificou que os cerca de 15 cidadãos “são rastreados à partida e à chegada no aeroporto”. “Não quer dizer que não haja avaliação complementar, se for necessário”, acrescentou, referindo que ainda estão a trabalhar para perceber quem são e quando chegam estes portugueses que estavam a viver na China.

Uma possível quarentena ainda está a ser estudada e dependerá para condição de saúde dos portugueses que regressarem ao país. “A questão da designada quarentena, o confinamento a um espaço de isolamento seja ele um espaço domiciliário ou um outro tipo de espaço, está a ser ainda estudada e preparada, porque depende da condição clínica destas pessoas, do seu historial anterior”, explicou Marta Temido.

A ministra disse que a directora-geral da Saúde está a coordenar um conjunto de diligências que segue os protocolos internacionais definidos para o acolhimento dos portugueses quando chegarem a território nacional. “Vamos seguir de perto os protocolos que estão definidos pelas entidades competentes e também a conferência Organização Mundial da Saúde sobre este tema.”