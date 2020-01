Ambiente está “super calmo” no grupo de 17 portugueses que vão ser repatriados de Wuhan

São, afinal, 17 os portugueses que vivem em Wuhan, a cidade chinesa onde eclodiu o surto do novo coronavírus, que vão ser repatriados e que acreditam poder chegar cá neste fim-de-semana. Mas a informação oficial que os cidadãos nacionais retidos na cidade chinesa de 11 milhões de habitantes receberam por enquanto é escassa: disseram-lhes apenas que têm um encontro às 18 h locais de sexta-feira (10h em Portugal continental) com representantes do Governo português no consulado de França em Wuhan, onde lhes serão fornecidas todas as informações relativas ao repatriamento.

