A VdA esclarece que a notícia de hoje do PÚBLICO “VdA também foi vítima de ataque informático, mas não apresentou queixa” é incorreta e profundamente enganadora. Faz referência a uma situação de hacking ocorrida há mais de dois anos, não havendo, como admite a própria notícia, qualquer evidência de ligação ao Luanda Leaks.

A situação em causa, absolutamente circunscrita a um caso específico e sem relevância material, foi resolvida em conjunto com o cliente em causa. Em caso algum ficou comprometida qualquer outra informação sobre quaisquer outros assuntos ou clientes.

A ocorrência está a ser investigada pelas autoridades e não depende de queixa.

A tentativa editorial de ligação deste caso, antigo, ao Luanda Leaks induz os leitores em erro e resulta numa manifesta manipulação da informação.

A VdA trabalhou na reestruturação do setor dos petróleos em Angola, em conjunto com as mais prestigiadas consultoras globais, tendo prestado serviços estritamente jurídicos e circunscritos a esse âmbito.

Vasco Vieira de Almeida, cuja fotografia acompanhava o artigo, é sócio fundador da VdA, não desempenhando há longos anos qualquer função executiva na firma.

Lisboa, 28 de janeiro 2020