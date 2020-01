Partidos não vão condenar racismo de Ventura no plenário para não prolongar polémica - basta-lhes as palavras de Ferro

Os partidos com assento parlamentar decidiram não apresentar nenhum voto de condenação formal no plenário da Assembleia da República pelas palavras de teor racista do deputado André Ventura em relação à deputada Joacine Katar Moreira para não prolongar a discussão do assunto pelo menos mais uma semana.

Preferiram associar-se à mensagem que Eduardo Ferro Rodrigues já tinha deixado publicamente nesta quinta-feira em que dizia que as “declarações xenófobas” de Ventura “merecem a mais veemente condenação” e defendia que “o ódio não pode ser arma na política e não o será na Assembleia”, que “é fiel aos valores da democracia e da tolerância”.

Bloco, PAN, PEV, PS e PCP falaram aos jornalistas com um discurso praticamente a uma só voz: de condenação e repúdio pelas palavras de André Ventura que classificaram de racistas e xenófobas e de apoio às palavras de Eduardo Ferro Rodrigues. PSD, CDS e Livre não prestaram declarações. E o deputado da Iniciativa Liberal congratulou-se por “não se prolongar a discussão”, afirmou condenar “inequivocamente todas as formas de discriminação, em particular o racismo” e acrescentou que não concorda que “discursos mais acalorados sirvam para reduzir a liberdade de expressão”.

No entanto, da conferência de líderes também não saiu qualquer documento sobre o assunto. Depois de questionado pelo PÚBLICO, o gabinete de Ferro Rodrigues decidiu publicar no site da Assembleia da República a curta declaração escrita enviada pelo presidente à agência Lusa.