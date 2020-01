O dinheiro não tem cheiro

Há quem diga que sim, há quem diga que não, mas poucos serão os que apuram o olfacto quando as notas passam à frente do nariz… e poucos se preocuparam com o “eventual” cheiro do dinheiro de Isabel dos Santos. Agora, com escândalo declarado, vemos uma precipitação que recorda a imagem dos ratos a fugirem do navio. Veremos no futuro, caso apareçam por aí outras notas com perfume duvidoso, como estará a sensibilidade dos narizes.

Há outro ridículo, que é o carácter único e excepcional atribuído ao fenómeno, como se este súbito cordão sanitário desse uma boa consciência, se bem que tardia, e mais vale tarde do que nunca… Não! O que a família dos Santos fez ao longo de décadas em Angola não é único daquela família nem daquele país. Não faltam por esse mundo fora, belas capitais europeias incluídas, transacções e negócios relevantes com notas de cheiro suspeito.

Por outro lado, e mais importante, escala e contextos diversos, compras com dinheiro derivado de governação desonesta… não faltam, mesmo com origem neste nosso querido país. Vamo-nos escandalizar com isso também? É possível?

Carlos J F Sampaio, Esposende

O silêncio de Rui Tavares

O comentador do PÚBLICO Rui Tavares, que prometeu comentar sobre o seu partido após aquele congresso que o levou a um silêncio ensurdecedor tem, nas últimas semanas, escrito sobre tudo e sobre todos, inclusive criticado os outros partidos da nossa praça. Sobre o Livre é que ainda não tivemos o prazer de ler o que pensa e sobre o imbróglio que por lá vai. Estranho também que assinava as suas crónicas no PÚBLICO como fundador do Livre, passando agora a ser só historiador. Acho que para o tema da seriedade, estamos conversados

Paulo Cunha, Lisboa

Cláudia Simões

Já praticamente se disse tudo a respeito do comportamento de agentes da PSP em relação a Cláudia Simões. Gostava, porém, de salientar alguns aspectos menos explorados. Sendo difícil de “engolir” a hipótese de queda, também a de emprego da violência necessária (contraditória com aquela, por admitir o que a primeira parece excluir: o uso de violência) me parece de afastar. Não creio que fosse preciso vários agentes ofenderem corporalmente daquela forma uma mulher para dominarem a alegada resistência que ela terá oposto à detenção (afinal, por motivo insignificante), mesmo que ela tivesse reagido com dentadas. Os agentes presentes a manietariam com toda a facilidade. E resta saber se as mordeduras da mulher não configurariam, elas próprias, uma resistência legítima à violência inadmissível (verbal e física) que estaria a sofrer, como referiu. <_o3a_p>

Por outro lado, a minha já longa experiência de tribunais diz-me que há uma tendência de certos agentes da polícia para abusarem da força de que dispõem e, ainda por cima, encobrirem a sua actuação com a imputação às suas vítimas dos crimes de resistência e coacção sobre funcionário. As provas que geralmente oferecem em tribunal são testemunhos de outros agentes, em defesa corporativa, que devem ser relativizados por quem julga, mas que, muitas vezes, não são.

António Costa, Porto

