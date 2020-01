Pelo menos 6000 pessoas retidas em cruzeiro devido a suspeitas de infecção pelo novo coronavírus

Pelo menos 6000 pessoas estão retidas no interior de um navio de cruzeiro ao largo de Itália devido às suspeitas de que um casal possa estar infectado com o novo coronavírus, avança a Reuters nesta quinta-feira. Itália ainda não registou nenhum caso, mas na Europa há três países com doentes infectados pelo vírus: Alemanha, França e Finlândia. O novo coronavírus já chegou a pelo menos 18 países, além da China, incluindo Índia e Filipinas que registaram nas últimas horas os primeiros casos.

Em Itália, o alerta é por causa de um casal que terá chegado ao país a 25 de Janeiro para embarcar no Costa Smeralda, que estava atracado no porto de Savona. Neste momento, os dois apresentam sintomas de febre e dificuldades respiratórias. Antes de chegar a Cittavechia, onde se encontra actualmente, o navio passou por Marselha (França), Barcelona e Palma de Maiorca (Espanha). Os testes de despiste da doença irão demorar pelo menos algumas horas e durante esse período ninguém tem autorização para deixar a embarcação.

Novos casos na Índia e Filipinas

O novo coronavírus já chegou também à Índia: há pelo menos um caso positivo, detectado no estado de Kerala, de acordo com um comunicado das autoridades de saúde indianas. As Filipinas também já confirmaram o seu primeiro caso.

Em ambos os casos, as pessoas infectadas haviam viajado desde a província de Wuhan, o epicentro do surto. No caso filipino, a infectada é uma mulher de 38 anos e de origem chinesa. No caso indiano, o aluno infectado estudava na Universidade de Wuhan, apesar de não se saber ao certo quando voltou da China para a Índia. O estudante está actualmente de quarentena.

De acordo com o Ministério da Saúde indiano, todos os hospitais e centros de saúde estão preparados para um possível surto e os aeroportos estão a vigiar os sintomas (como febre, tosse ou dificuldades respiratórias) em todos os passageiros que chegam. O Governo indiano está também a planear realizar dois voos para repatriar os cidadãos que estejam na província de Hubei, na China. Só serão transportados os cidadãos que se mostrarem saudáveis.

Não é o único país a optar pelo repatriamento dos seus cidadãos. O Japão e os EUA já enviaram voos fretados para a China de forma a retirar os nacionais dos seus países. A Austrália prepara-se para fazer o mesmo e já anunciou que os nacionais resgatados ficarão isolados na Ilha do Natal, em quarentena.

A chegada dos aviões da Coreia do Sul e do Reino Unido foi atrasada pela falta de autorização das autoridades chinesas, escreve o The Guardian.

Na Europa, o segundo voo fretado à Hi fly para repatriar 350 pessoas de vários Estados europeus saiu do Aeroporto de Beja pelas 10h desta quinta-feira. Prevê-se que este voo traga de volta os 17 portugueses que pediram para sair da China. Itália e Alemanha também anunciaram, de forma independente, dois voos

Rússia fecha as suas fronteiras

Como resposta ao surto, a Rússia optou por fechar a sua fronteira com a China, relata o South China Morning Post. Também não serão emitidos quaisquer vistos electrónicos para nacionais chineses que queiram visitar a Rússia a partir desta quinta-feira.

“Temos de fazer de tudo para proteger a nossa população”, afirmou o primeiro-ministro Mikhail Mishustin, que também aconselha que se evitem todas as viagens à China.

Organização Mundial de Saúde volta a reunir-se

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou esta quinta-feira que irá voltar a reunir-se esta tarde para determinar se este surto é uma emergência global de saúde. Esta é a terceira reunião da semana.

“Nos últimos dias a progressão do vírus, especialmente nalguns países e especialmente pela transmissão de humanos-para-humanos, está a preocupar-nos”, afirmou o director-geral da OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus na quarta-feira, citado pela BBC. Na Alemanha, Vietname e Japão, há relatos de pessoas que ficaram infectadas sem nunca terem viajado para a China: apenas pelo contacto com outras pessoas infectadas.

“Ainda que os números fora da China sejam relativamente diminutos, têm potencial para causar um surto muito maior”, acrescentou.

A Organização Mundial de Saúde, que num primeiro momento não aconselhou os Estados a aplicar medidas excepcionais, aconselhou todos os Governos a estarem “em alerta”

Já morreram 170 pessoas desde o final de Dezembro, quando o vírus foi identificado. Estima-se que 162 dessas mortes – ou 95% – tenham acontecido na província de Hubei, onde se localiza Wuhan. Nesta quinta-feira houve também a confirmação de que o vírus já chegou a todas as províncias chinesas, incluindo o Tibete.

De acordo com um estudo publicado na revista cientifica The Lancet, que analisa pelo menos 99 casos do novo coronavírus tratados no hospital de Jinyintan em Wuhan, entre 1 e 20 de Janeiro, pelo menos 46 pessoas tinham estado no mercado de peixe de Wuhan. A média da idade dos infectados é 55,5 anos e a maioria deles eram do sexo masculino. Os sintomas mais comuns são a febre e a tosse. Pelo menos 11 dos infectados nesse hospital morreram devido à falência de órgãos. Os investigadores concluíram que a infecção afecta mais “homens mais velhos” com outros problemas médicos anteriores