Merlin constrói maior plataforma de distribuição ibérica em Castanheira do Ribatejo

A Merlin Properties iniciou recentemente as obras de construção de um armazém de 45 mil metros quadrados em Castanheira do Ribatejo, projecto que descreve como o primeiro passo para a instalação nesta zona do Norte do concelho de Vila Franca de Xira do maior hub (centro) logístico da Península Ibérica. O empreendimento, a desenvolver de forma faseada, deverá ocupar um total de 225 mil metros quadrados (22,5 hectares) e, de acordo com uma nota da empresa agora divulgada, poderá gerar um volume de investimentos da ordem dos 147 milhões de euros.

Este deverá ser o primeiro passo para a “animação” das duas plataformas logísticas aprovadas para o Norte da freguesia de Castanheira do Ribatejo ainda na vigência do primeiro governo de José Sócrates (2008). Os dois empreendimentos (um promovido inicialmente pelo grupo espanhol Abertis e o outro por uma empresa ligada ao grupo português Martifer) têm atravessado várias vicissitudes e só agora começam a acolher as primeiras construções. O processo mais avançado será mesmo o do grupo espanhol Merlin, que começou recentemente a estar cotado na Bolsa de Lisboa.

“Com Lisboa Norte marcamos a diferença no mercado logístico português, tradicionalmente atomizado, em benefício de uma maior concentração de metros quadrados disponíveis adaptados a todas as necessidades dos operadores actuais. Além disso, trata-se de um empreendimento sem precedentes no mercado português, que oferece a oportunidade para criar projectos chave na mão para as principais empresas de e-commerce e operadores nacionais e internacionais”, sublinha João Cristina, responsável da Merlin Properties em Portugal.

Com este projecto, o grupo espanhol “continua a sua aposta em ampliar o seu negócio em Portugal e aumentar a visibilidade da empresa, que é líder no sector de activos comerciais na Península Ibérica”, acrescenta a filial portuguesa do grupo, frisando que, “uma vez finalizados e entregues os armazéns, a empresa aumentará as receitas provenientes de locações em Portugal e consolidará a sua presença no mercado logístico nacional, tornando-se um dos principais operadores, com uma estratégia de investimento a longo prazo”.

Segundo a Merlin Properties, numa primeira fase avançam na Castanheira do Ribatejo as obras do primeiro armazém, com cerca de 45.000 metros quadrados de área locável, que deverão estar concluídas dentro de um ano. Conforme a procura registada, seguir-se-ão novas fases da já baptizada como “Merlin Plataforma Logística Lisboa Norte”, numa estratégia de médio e longo prazo para os 225 mil metros quadrados disponíveis, que a empresa afirma que vão constituir o maior “hub” (centro) logístico com estas características na Península Ibérica. “Esta plataforma atrairá um investimento total de 147 milhões de euros”, prevê a empresa, vincando que o projecto prevê, além de uma plataforma de serviços logísticos, serviços complementares e zonas verdes.

“Conta, também, com excelentes acessos tanto por via aérea, terrestre ou marítima, o que a converte na localização ideal para desenvolvimento da actividade logística. A proximidade da estação de comboios de Castanheira do Ribatejo facilitará o acesso às instalações pelos colaboradores das empresas”, refere a Merlin Properties, explicando que já está presente nos “pontos-chave” do mercado logístico da península, com instalações em Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha, Saragoça e Vitória-Bilbau.

“Com este novo empreendimento em Lisboa, a Merlin Properties completa a sua presença nos principais hubs logísticos da Península Ibérica, servindo tanto operadores com actividade local como os que pretendem alcançar uma implantação ibérica. A Plataforma da Castanheira faz parte do ‘Plan Best III’, um programa com o qual a empresa prevê desenvolver novos espaços logísticos que vão somar 500.000 metros quadrados ao seu portfólio actual.

Uma vez finalizados todos os empreendimentos previstos, juntamente com os contemplados no Plan Best II, a empresa contará com cerca de 3.000.000 metros quadrados de área locável, o que a posicionará como a maior proprietária de espaços logísticos da Península Ibérica”, conclui a empresa, afirmando que é “a maior empresa imobiliária cotada na Bolsa espanhola” e que investe principalmente em escritórios, centros comerciais e plataformas logísticas.