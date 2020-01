Vai nascer o primeiro museu de maquilhagem do mundo

O primeiro museu de maquilhagem do mundo vai nascer em Nova Iorque em Maio deste ano. É mesmo verdade, se vai visitar a cidade que não dorme em 2020 e é viciado em maquilhagem, adicione mais esta paragem ao seu roteiro. A primeira exposição, intitulada “A Selva Cor-de-Rosa”, vai explorar a indústria da cosmética dos anos 1950 nos Estados Unidos.

O museu, dedicado à história da beleza e ao impacto desta na sociedade, será no bairro Meatpacking em Nova Iorque. O objectivo é que, a partir de 2021, a exposição possa também viajar por outros museus do mundo.

No vídeo promocional publicado no site oficial, a directora executiva do Museu da Maquilhagem, Doreen Bloch, conta que “a história da maquilhagem já tem dez mil anos”. Recordemo-nos, por exemplo, dos egípcios com o eyeliner de carvão ou das gueixas japonesas com o batom vermelho.

A primeira exposição “A Selva Cor-de-Rosa” recordará a história da maquilhagem da década de 1950 nos Estados Unidos. “A razão por que os anos 50 são tão interessantes é porque representam o nascimento da moderna indústria da maquilhagem”, explica a directora executiva e co-fundadora do museu.

Quem visitar o espaço, pode contar com uma experiência imersiva e educativa. As marcas parceiras do museu, como a quase centenária Erno Laszlo’s ou a Bésame Cosmetics, contribuíram com produtos nunca antes vistos, usados por celebridades icónicas como Marilyn Monroe ou Greta Garbo.

O Museu da Maquilhagem convida ainda quem tiver cosméticos vintage a doá-los, entrando em contacto com a organização através de um formulário.

Os bilhetes, que custam entre 25 e 40 dólares, vão estar à venda a partir de Março na página do museu. No final da visita, a loja terá produtos de maquilhagem vintage à venda, bem como merchandising temático.