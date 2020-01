“Não há palavras para descrever a nossa dor”, desabafa viúva de Kobe Bryant

A viúva do antigo basquetebolista norte-americano Kobe Bryant, que morreu domingo, na sequência de um acidente de helicóptero que também vitimou uma das filhas do casal — Gianna, de 13 anos — e outras sete pessoas, manifestou, numa publicação na rede social Instagram, a dor da perda e a gratidão por todas as mensagens que lhe têm chegado.

“Não há palavras suficientes para descrever a nossa dor neste momento. Consola-me saber que Kobe e Gigi sabiam que eram tão profundamente amados. Fomos incrivelmente abençoadas por tê-los nas nossas vidas. Oxalá estivessem aqui connosco para sempre”, escreveu Vanessa Bryant na sua página oficial no Instagram, numa mensagem ilustrada por uma fotografia familiar.

Na mesma publicação, Vanessa Bryant agradeceu aos “milhões de pessoas que mostraram apoio e amor” numa ocasião que descreveu de “horrível”.

"Obrigado por todas as orações. Definitivamente, precisamos delas. Estamos completamente devastadas pela perda repentina do meu amado marido, Kobe, e assombroso pai das nossas filhas, e pela minha linda e doce Gianna, uma filha amorosa, atenciosa e maravilhosa, e uma irmã incrível para Natalia, Bianka e Capri”, prosseguiu a antiga modelo.

Vanessa Bryant também anunciou a criação de um fundo para ajudar as outras famílias afectadas pelo acidente de helicóptero que vitimou um total de nove pessoas.

“Também estamos devastadas pelas famílias que perderam os seus entes queridos no domingo e partilhamos profundamente a sua dor”, referiu.

O norte-americano Kobe Bryant, de 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da NBA, a Liga norte-americana de basquetebol, ficou conhecido como “Black Mamba” (cobra mamba negra). Bryant começou aos 17 anos na NBA e jogou durante mais de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo conquistado cinco títulos da NBA e duas medalhas de ouro olímpicas (Pequim 2008 e Londres 2012). É um dos sete basquetebolistas que ultrapassaram a marca dos 30 mil pontos na carreira, tendo, aliás, estado no pódio, com 33.644 pontos, até ao dia anterior à sua morte, quando LeBron James atingiu os 33.644 pontos​.