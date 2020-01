Santander Totta: Dossiê Isabel dos Santos “não ajuda a recuperar a confiança na banca”

A operação portuguesa do grupo espanhol Santander fechou o ano de 2019 com lucros de 527,3 milhões de euros, mais 5,5% do que no exercício anterior, com impulso do aumento do produto bancário.

Em 2019 o banco captou 2,4 mil milhões de euros de poupanças, com um recorde de crescimento de clientes para 17.500, um aumento de 2,6%. A fatia dos clientes digitais subiu 5,6%. Os depósitos de clientes subiram 5,2%, totalizando 35,2 mil milhões de euros.

Os rácios de capital CET 1 atingiu 15,2% e o rácio de eficiência ficou em 45%.

Em conferência de imprensa a decorrer em Lisboa, Pedro Castro e Almeida afirmou que o Santander Portugal "analisou e entendeu que não devia cobrar comissões aos clientes institucionais”, recusando o presidente da instituição Pedro Castro e Almeida que a decisão tenha sido “um recuo” resultante da intervenção do Banco de Portugal.

O Banco Popular, absorvido pelo Santander Portugal, está totalmente integrado, garantiu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pedro Castro e Almeida não manifestou interesse no Eurobic, que foi colocado à venda na sequência das averiguações a principal accionista Isabel dos Santos. O banqueiro notou ainda que o Santander já fez múltiplas aquisições e está confortável com a quota de 20%.

“A minha percepção e conhecimento é que a reputação da banca não é boa em Portugal, não é boa na Europa e no mundo”, disse Pedro Castro Almeida, concluindo que as notícias sobre o tema Angola/Sonangol/Isabel dos Santos "não ajuda a recuperar a confiança” no sector.

Sobre a volatilidade dos mercados fez o comentário: “Eu pensava que era um especialista em mercados e, quando o presidente Trump ganhou, eu teria dado ordem de venda das acções, mas desde aí o mercado nos EUA subiu 20%.” Portanto, sublinhou, há que ter cautela.