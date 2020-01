Berlim aprova congelamento das rendas durante cinco anos

O parlamento estadual de Berlim, dominado por uma aliança entre os sociais democratas do SPD, os Verdes e o Die Linke, aprovou esta quinta-feira uma proposta para congelar o preço das rendas na capital germânica durante os próximos cinco anos. Katrin Lompscher, responsável pelo Desenvolvimento Urbano e Habitação no governo estadual de Berlim, defendeu no debate o alívio dos encargos dos inquilinos e um travão à especulação por parte dos grandes proprietários urbanos, esperando que a medida seja agora replicada noutras cidades alemãs e europeias.

“Não queremos que Berlim se torne uma cópia de cidades excessivamente caras como Londres e Paris, onde muitas pessoas já não conseguem pagar um apartamento”, afirmou Lompscher. A proposta era aprovada momentos depois com 85 votos a favor, 64 contra e uma abstenção.

O diploma prevê multas de até 500 mil euros para os proprietários que procedam a aumentos ilegais, abrindo uma excepção para senhorios que invistam nos imóveis, nomeadamente através de obras de reabilitação.

De acordo com a Bloomberg, a aprovação da medida levou já a uma queda do valor das acções de grandes empresas imobiliárias como a Deutsche Wohnen, a Vonovia (proprietária de cerca de 40 mil apartamentos em Berlim) e a ADLER Real Estate AG a desvalorizarem 1% e 2,4% em bolsa.

Direita promete lutar nos tribunais

O congelamento das rendas enfrenta no entanto uma previsível batalha jurídica. Os democratas cristãos da CDU da chanceler Angela Merkel vão pedir a impugnação da medida junto do Tribunal Constitucional federal “o mais rápido possível”, adiantou um porta-voz do partido citado pela Bloomberg.

Os aliados bávaros da CDU, a ultraconservadora CSU, veio alertar por seu turno, pela voz do deputado federal Ulrich Lange, que a medida berlinense arrisca desencorajar os investidores, independentemente de existir “uma grande possibilidade de a lei ser declarada inconstitucional”.

“Isto criará um caos nos arrendamentos”, alerta Lange, para quem “a única solução para aliviar a pressão no mercado de arrendamento em Berlim continua a ser construir” mais fogos habitacionais, e não congelar rendas.

Segundo dados do Instituto Económico Alemão, sediado em Colónia, a proposta berlinense poderá desvalorizar as propriedades da capital germânica em mais de 40%.