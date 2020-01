Acções caem antes da reunião da OMS sobre coronavírus

As principais praças europeias estavam esta manhã a recuar, numa semana de apresentação de resultados e em dia em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) voltará a reunir-se para decidir se é já altura de considerar o novo coronavírus com origem na cidade chinesa de Wuhan, que já matou 170 pessoas, uma emergência à escala global. Há 7700 infectados em território chinês, segundo as autoridades daquele país, e 68 no resto do mundo.

Na Europa, a meio da sessão, era o Cac 40 que mais perdia (menos 1,33% face ao fecho da sessão de ontem), seguindo do alemão Dax (menos 1,03%), do britânico FTSE 100 (menos 0,89%), seguido do espanhol Ibex35 (menos 0,74%) e do português PSI20 (menos 0,14%).

O nipónico Nikkei já tinha encerrado com uma quebra de 1,72% umas horas antes.

“Pode o coronavírus ser um ‘cisne negro’ [evento não previsto com impactos socio-económicos transversais]? Talvez, para os [grupos] mais expostos ao mercado chinês”, opinou Gilles Guibout, responsável pela estratégia para os mercados europeus da Axa Investment Managers.

As preocupações mundiais com o surto e dos mercados com as suas consequências no mercado chinês e global influenciaram também a evolução do petróleo. O Brent, o crude do Mar do Norte (referência para a economia portuguesa) estava a meio do dia a recuar 2,52%, para 58,3 dólares por barril, depois de ter ganho 0,5% na quarta-feira. O petróleo do Texas estava a recuar 2,36%, para 52,07 dólares por barril.