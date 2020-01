Francisco Louçã: “É impossível que Teixeira dos Santos continue à frente do Eurobic”

É membro do conselho consultivo do Banco de Portugal, ex-coordenador do BE e co-autor do livro “Os novos donos angolanos de Portugal”. Em entrevista que pode ouvir esta quinta-feira às 13h na Renascença, Francisco Louçã critica duramente Carlos Costa e Teixeira dos Santos, defende uma “reestruturação profunda” do Banco de Portugal e aponta o dedo ao poder político que criou “um biombo” em torno dos negócios de Isabel dos Santos.​

Continuar a ler