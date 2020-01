Mariana Machado ultrapassa João Félix e é eleita a nova Jovem Promessa

A atleta do SC Braga, Mariana Machado, foi eleita esta quarta-feira como Jovem Promessa do Ano na 24ª Gala do Desporto. Na cerimónia organizada pela Confederação do Desporto Português, a filha da antiga atleta olímpica Albertina Machado, superou João Félix e arrecadou o galardão que distingue o rendimento desportivo em 2019. No ano passado, Mariana Machado conquistou a medalha de prata nos europeus de juniores de 2019, nos 3000 metros, em Boras, na Suécia, e medalha de bronze nos europeus juniores de corta-mato, que se realizaram no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

O judoca Jorge Fonseca venceu o prémio Atleta Masculino do Ano, dias após ter sido distinguido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) com o galardão Ética no Desporto de 2019. Jorge Fonseca sagrou-se campeão do mundo na categoria de -100 kg, em Tóquio, com uma vitória sobre o judoca russo Niyaz Ilyasov.

O prémio de Treinador do Ano foi entregue a Paulo Jorge Pereira, técnico da selecção nacional de andebol. No Euro 2020, a equipa conseguiu a melhor classificação de sempre nesta prova, ficando em sexto lugar.

A selecção nacional de hóquei em patins foi distinguida como Equipa do Ano, pela conquista do campeonato do mundo.

A noite fechou com a entrega do Prémio Alto Prestígio, recebido pelo cirurgião António Gentil Martins.